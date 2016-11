Termin-Top 5 : Von Kultur bis Kult

Neue Deutsche Welle-Star ist zu Gast im Capitol

Am Sonnabend um 20 Uhr ist Peter Schilling im Capitol Schwerin zu erleben. Er ist einer der wenigen deutschen Musiker, die vor allem auch in USA, Kanada und weltweit erfolgreich waren. Mit seiner Live-Band spielt Peter Schilling seit 2006 hunderte von Konzerte. Dabei präsentiert er seine großartigen neuen Songs und natürlich alle Hits wie „Terra Titanic“, „Die Wüste lebt“, „The Different Story“ oder „Ich vermisse dich“ und selbstredend „Major Tom“ (Völlig losgelöst). Peter Schilling und seine Band versprechen einen großartigen Abend, für die, die 80er Jahre Hits lieben oder auch neugierig auf Schillings neues Material sind.

>> zur Veranstaltungsseite

50 Jahre Klaus-Renft-Combo

Kein Zweifel, RENFT lebt in der Erinnerung vieler. Jeder im Osten Deutschlands kennt die Band. In keiner Plattensammlung fehlen ihre Lieder. Am Sonnabend ist die Band um Leadsänger Thomas "Monster" Schoppe in Güstrow zu Gast. Natürlich fehlten nicht die guten alten RENFT-Songs wie "Gänseliesschen", "Als ich ein Vogel war", "Wer die Rose ehrt" und viele andere.

>> zur Veranstaltungsseite

„Pinocchio“ feiert als Weihnachtsmärchen in Schwerin Premiere

Die Abenteuer der zum Leben erweckten Holzmarionette Pinocchio kommen ab Sonnabend (11.00 Uhr) als Wintermärchen in Schwerin auf die Bühne. Bis zum 22. Dezember gibt es mehr als 40 Vorstellungen des Kinderbuchklassikers, wie das Mecklenburgische Staatstheater am Freitag mitteilte. Für die traditionelle Schweriner Märcheninszenierung sind nach Angaben der Veranstalter bereits 22 000 Karten verkauft, es gibt aber noch Restkarten.

>> zur Veranstaltungsseite

Große Wildnis Kamtschatka

Zu einer Abenteuertour durch ein Land der Extreme am anderen Ende der Welt und vom atemberaubenden Naturschauspektakel „Kamtschatka“ sind am Sonnabend Besucher um 15.30 Uhr in die Stadtbibliothek Pritzwalk eingeladen. Ralf Schwan zeigt seine Multivisionsshow „Große Wildnis Kamtschatka“.

>> zur Veranstaltungsseite

Parchim liest: Forum für Schreibende

In der Reihe „Parchim liest“ sind am Sonnabend ab 15 Uhr alle Interessierten eingeladen zum Forum für Schreibende in der Stadtbibliothek Parchim, Putlitzer Straße 56. Das Forum bietet schreibfreudigen Bürgern die Möglichkeit ihre Werke (Lyrik, Prosa) einer literaturinteressierten Öffentlichkeit vorzustellen. Eintritt frei.

>> zur Veranstaltungsseite

Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie in unserer Veranstaltungsdatenbank.