Termin-Top 5 : Von Fury-Songs bis Adventsstimmung

Kuersche und Fury-Musiker im Irish Pub Parchim

„Na Furys, wie wär’s mit einem kleinen Ausritt, habt ihr Lust?“ Mit nur wenigen Worten und seiner Westerngitarre ist es Songwriter Kuersche gelungen, zwei von sechs Furys zusammenzutreiben. Gemeinsam mit Rainer Schumann (Drums, Voc.) und Gero Drnek (Bass., Voc.), alle bis zur Bandauflösung Mitglieder von Fury in the Slaughterhouse, gibt es Kuersche nun auch im Trio. Unter dem Decknamen „Kuersche & Members of Fury i.t.S.“ machen sie sich auf, um am Sonnabend um 21 Uhr im Irish Pub Parchim mit Kuersches Songs in Fury-typischer Manier und Fury-Songs ihre Zuhörer aus den Stiefeln zu hauen.

Ludwigslust erstrahlt im Lichterglanz

Ludwigslust Der Weihnachtsbaum für den Alexandrinenplatz kommt in diesem Jahr aus Kummer. Er wird auf dem Platz in herrlichem Licht erstrahlen und Mittelpunkt sein. Von der Schlossstraße her kann der Besucher den Platz wieder durch das Barocke Tor betreten und hinüber zum Nussknackermarkt schlendern. Täglich wird es ein buntes Programm auf den Bühnen im Lindencenter und auf dem Alexandrinenplatz geben. Außerdem gibt es noch viel Musik, so „Musik zum 1. Advent“ am 26. November, um 16 Uhr in der Stadtkirche und am 27. November, um 14 Uhr spielt die Grabower Blaskapelle auf der Bühne auf.

Dieter „Quaster“ Hertrampf ist zu Gast im Capitol

Was bereut eigentlich der Frontmann der Ostrock-Giganten „Puhdys“ im Rückblick auf sein ereignisreiches Leben? Dieter „Quaster“ Hertrampf, Gitarrist und Sänger der dienstältesten Rockband Ostdeutschlands, kann diese und viele andere, bisher nicht gestellte Fragen beantworten! Eines ist sicher: Er hat „keinen Bock auf Rockerrente!“ Deshalb lädt der Haudegen des Rock´n´Roll am Sonnabend um 20 Uhr in den Filmpalast Capitol ein, ihn auf eine humorige, authentische Zeitreise mit Erinnerungen, Geschichten, Bildern sowie alten und neuen Songs und interessanten Gästen zu begleiten.

Kabarett „Herkuleskeule“ im Güstrower Theater

Unter dem Titel „Heileits – Ein Spaß für alle Jahreszeiten – Lachen wenn's zum Heulen ist “ ist am Sonnabend um 19.30 Uhr im Ernst-Barlach-Theater ein Kabarettabend zu erleben. Mit den erfolgreichsten, komischsten und bejubeltsten Beiträgen der letzten Programme will das beliebte Dresdner Kabarett „Herkuleskeule“ seinen Zuschauern einen vergnüglichen Abend gestalten. Wer wissen möchte, was einen Beerdigungsvertreter, eine Selbstmörderin, ein altes Ehepaar beim Frühstück, einen Organspender und eine hochmoderne Telefonauskunft miteinander verbindet, sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen.

Lübzer Weihnachtsmarkt am Amtsturm lädt ein

Am Sonnabend laden am Amtsturm weihnachtliche Stände von 11 bis 18 Uhr zum Genießen ein. Es gibt einen Bücherflohmarkt. Um 11 Uhr singt der Chor der Grundschule. Für Kinder stehen Basteln, ein Streichelzoo, Pony-Reiten und Traktorfahrten auf dem Programm. Um 13, 15 und 16.30 Uhr ist eine Museum-Zeitreise in die Lübzer Geschichte zu erleben. Ab 14 Uhr sorgen der Karnevalklub und das Elde-Blasorchester für Stimmung. Zum Bilderbuchkino wird um 16 Uhr eingeladen. Der Weihnachtsmarkt endet mit einer Feuershow auf dem Burghügel um 17 Uhr und einem Konzert des Posaunenchors um 18 Uhr.

