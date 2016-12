Termin-Top 5 : Von bewegenden Bildern bis zu lauten Motoren

Impressionen aus Kuba

Vom Hörsaal nach Kuba: Bruno Maul entführt die Zuhörer seines Vortrages am Sonntag um 17 Uhr in Rostock (Arno-Esch-Hörsaalgebäude, Ulmenstraße 69) in das sozialistische Land, das sich derzeit im Wandel befindet. Mauls Live-Reportage gibt tiefe Einblicke in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Karibikstaates.

Rockhaus sorgen für Stimmung im Speicher

Eine Legende ist zurück: Am Sonnabend um 21 Uhr will die alte Formation Rockhaus wieder im Schweriner Speicher auf. Die fünf Musiker haben neben bekannten Hits, die Lieder von ihrem Album „Therapie“ im Gepäck. Der Titel ist Programm, denn die Band stand kurz vor dem Aus. Es sollte nur noch eine „Best of“-Tour werden, doch seit man sich zum Fotoshooting traf und das erste Foto sah, war es für alle wie ein Energieschub. Jedem war sofort klar, das darf es noch nicht gewesen sein und so löste das Foto die Therapie aus und ermutigte die Musiker, wieder energiegeladene Songs zu schreiben und zu präsentieren.

Weihnachten in Klostermauern

Seit 18 Jahren findet am zweiten Adventswochenende einer der schönsten Weihnachtsmärkte der Region statt, der Klostermarkt „Weihnachten“ in Zarrentin am Schaalsee. Dazu laden die Stadt Zarrentin als Veranstalter und der Gewerbe- und Tourismusverein Zarrentin als Organisator vom 3. bis 4. Dezember auf das Gelände und in das Kloster ein. Großen Wert legen die Organisatoren auf den Kunsthandwerkermarkt, alljährlich sind es rund 90 Aussteller aus der gesamten Bundesrepublik, die Kunsthandwerk aus allen Bereichen und den verschiedensten Materialien offerieren. Geöffnet an beiden Tagen von 11 bis 19 Uhr.

Musical-Weihnacht in Schönberg erleben

Am Sonnabend um 20 Uhr ist die Musical-Weihnacht in der Schönberger Palmberg-Halle zu erleben. Internationale Künstler präsentieren bei der neuen vorweihnachtliche Gala eine zweieinhalbstündige Show voller Glanzpunkte. Im ersten Teil der Show werden große und emotionale Musical-Hits aus „Evita“, „Elisabeth“, „Cats“, „Phantom der Oper“ u.v.a. zu hören sein. Im zweiten Teil präsentieren Bühne und Künstler sich dann weihnachtlich. In einer zauberhaften Winter-Weihnachts-Kulisse erklingen Weihnachtsklassiker wie „Jingle Bells“, „O Du Fröhliche“, oder „Stille Nacht“.

Night of Freestyle in Schwerin

Wer Action liebt, sollte sich die „Night of Freestyle“ am Sonnabend um 19 Uhr in der Sport- und Kongresshalle keinesfalls entgehen lassen! Einige der bekanntesten Namen der Freestyle-Szene zeigen ihr Können auf Motocross-Maschinen, Mountain Bikes, Quads, Schneemobilen, BMX Bikes oder mit dem Buggy.

