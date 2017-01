Bilanz nach Hochwasser an der Ostsee : Video: Millionen-Schäden durch Sturmflut

Das Wasser in Lübeck steigt schneller und höher als erwartet : Die Trave rauscht mit ungewöhnlich viel Wasser am berühmten Holstentor vorbei. Der Fluss überspült die Uferstraßen. In einige Häuser dringt Wasser ein, obwohl die Türen abgeschottet sind. Parkbänke saufen ab. Gestern Morgen tauchen sie langsam wieder auf. Diamant Thaçi hat alles aus einer Wohnung an der Obertrave mit Fotos dokumentiert. „Am Abend hatten wir schon ein bisschen Angst, als das Wasser kam“, sagt Thaçi. „Das war kein gutes Gefühl, denn die Wassermassen waren gewaltig.“ Sein Garten sei jetzt ein Schwimmbad.

„Zum zweiten Mal in 35 Jahren war es so extrem“, erzählt in Lübeck Klaus Siebert, der an der Obertrave einen Friseursalon hat. Kniehoch war das Wasser ans Haus geschwappt, am feuchten Backstein sieht man es. Schäden gibt es nicht.