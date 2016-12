Spendenaktion “Unsere Kinder“ : Creme im Mund und ein besonderes Shirt

1 von 1 Foto: karin koslik 1 von 1

„Schon wieder so eine Bazillenschleuder.“ Die ältere Frau auf dem Bahnsteig wendet sich angewidert von dem hustenden Mädchen ab, das neben ihr zusammen mit seiner Mutter auf die S-Bahn wartet. Für Anita Wutzke ist das der Moment, in dem sie nicht mehr an sich halten kann: „Es gibt auch Menschen, die husten, weil sie unheilbar krank sind. Aber wenn Sie eine übrig haben, dann können Sie ja gerne meiner Tochter eine Lunge spenden…“, hält sie der Frau entgegen. Die steigt, als die Bahn einfährt, in einen anderen Wagen – ohne ein Wort der Entschuldigung oder des Bedauerns.

Claudia, das Mädchen, das so stark hustete, erzählt, dass sie damals noch gar nicht richtig verstanden hat, warum ihre Mutter sich so sehr aufregte. Aber seitdem trägt sie immer, wenn sie mit vielen fremden Menschen zusammen ist, ein T-Shirt mit dem Aufdruck: „Ich darf husten Ich habe Mukoviszidose!!!“

Eins von 3500 Kindern kommt mit der genetisch bedingten Stoffwechselerkrankung zur Welt, erläutert Claudias behandelnder Arzt an der Rostocker Universitäts-Kinderklinik, Prof. Manfred Ballmann. Bei Mukoviszidose-Patienten sind die Sekrete der Lunge, der Bauchspeicheldrüse und anderer Organe nicht so flüssig wie bei gesunden Menschen. Der zähe Schleim verstopft unter anderem die kleinen Äste der Bronchien und die Ausführungsgänge der inneren Organe. Das behindert Atmung und Verdauung – im Verlauf der Erkrankung immer mehr.

Husten, der so schmerzhaft ist, dass sich die Betroffenen zusammenkrümmen und sich ihre gesamte Muskulatur verspannt, ist das sichtbarste, aber längst nicht das einzige Symptom. Weil ihre Bauchspeicheldrüse angegriffen ist – wie bei neun von zehn Mukoviszidose-Kindern –, muss Claudia zu jeder noch so kleinen Mahlzeit verdauungsfördernde Enzyme einnehmen. „Allein das sind bestimmt zwölf bis 15 Kapseln pro Tag“, erzählt die 15-Jährige. Und es sind längst nicht die einzigen, die sie schlucken muss. „Allein zum Frühstück sind es neun Tabletten“, erzählt ihre Mutter. Ein Teil davon sind Vitamine, denn die kann Claudia aufgrund ihrer Krankheit nicht wie gesunde Kinder aus der Nahrung gewinnen.

Überhaupt – das Essen. Weil ihre Verdauung gestört ist und weil das Husten Kinder (und Erwachsene) mit Mukoviszidose ungeheuer viel Kraft kostet, müssen sie über die Nahrung sehr viel mehr Energie aufnehmen als Gesunde. „Vor allem Fett ist wichtig“, erklärt Anita Wutzke. Ihr Mann Thomas, der im Hause Wutzke kocht, hat deshalb schon mal einen ganzen Becher flüssige Schlagsahne unter den Spinat für seine Tochter gerührt. Bei Claudia kam das gar nicht gut an. „Hast du schon mal Creme im Mund gehabt?“, hielt sie ihrem Vater entgegen. Sie esse ja schon so viel sie könne, aber sie könne es einfach nicht mehr hören, wenn man zu ihr sagt: „Iss doch endlich, Mädchen, du musst mehr essen“, erzählt sie.

Am sauersten wird Claudia über das viele Essen im Krankenhaus: „Papa kocht nur all die Sachen, die ich gerne esse. Im Krankenhaus schmeckt es einfach nicht.“ Dazu kommt, dass die Servicekräfte nicht immer richtig eingewiesen sind und zum Beispiel gar nicht wissen, dass die Mukoviszidose-Kinder auch abends warm essen dürfen, erzählt Anita Wutzke.

Wenn Claudia ins Krankenhaus muss, lässt sie sich mit einweisen. Mehrmals im Jahr ist das der Fall, fast immer gleich für mehrere Wochen. Das Mädchen wird dann streng isoliert. Wer ihr Zimmer betreten will, muss Kittel, Mundschutz und Handschuhe überstreifen, Claudia muss sich genauso „maskieren“, wenn sie auf den Flur hinausgeht. „Die Leute denken dann, dass ich ansteckend bin. Aber ich mache das, damit ich mich nicht bei anderen anstecke“, erzählt Claudia. „Du hast allerdings auch einen Keim, der zumindest für andere Mukoviszidose-Kranke gefährlich werden kann“, verbessert ihre Mutter sie sanft.

Claudia geht sehr offen mit ihrer Krankheit um. Dass sie in Rostock auf die Körperbehindertenschule geht, wo jedes Kind „sein Päckchen“ trägt, hilft ihr dabei. An dieser Schule ist es kein Problem, wenn das Mädchen öfter einmal nicht am Sportunterricht teilnehmen kann, weil es kurzatmig ist oder weil – als Nebenwirkung der Inhalationen – seine Gelenke schmerzen. Dort kommen auch zu anderen Kindern während der Schulzeit Therapeuten, niemand lästert darüber. Allerdings wird Claudia die 8. Klasse, die sie zurzeit besucht, noch einmal wiederholen müssen. In diesem Schuljahr hat sie schon jetzt mehr als einen Monat krankheitsbedingt gefehlt. „Erfahrungsgemäß kommen übers ganze Jahr mehrere Monate zusammen“, weiß Thomas Wutzke. Auch wenn die Ehrenrunde mehr der Wunsch der Eltern als ihr eigener ist: Claudia versucht auch daraus, das Beste zu machen. „Ich hab dann ja ganz viel schon mal gehört, da werde ich bestimmt besser“, sagt sie tapfer.

Fragt man die 15-Jährige nach ihrem größten Wunsch, sagt sie, dass sie lange Strecken laufen möchte, ohne außer Atem zu kommen. Und dass sie lange draußen bleiben möchte – ohne Angst davor, sich zu erkälten und ohne den Druck, nach Hause zurück zu müssen, weil die nächste Inhalation ansteht.

„Gesund zu werden wünscht sie sich gar nicht“, sagt ihre Mutter leise. Claudia hört es trotzdem: „Weil das so mein Leben ist. Ich kann mir ein Leben ohne Mukoviszidose gar nicht vorstellen“, stellt sie klar.

Vor Kurzem hat sie im Fernsehen eine Reportage über ein gleichaltriges Mädchen gesehen, das auch Mukoviszidose hat – und das alle Therapien verweigerte; sie wollte einfach mal sie selbst sein, frei sein… „Das will ich auch“, sagt Claudia, „aber ich weiß, dass es mir sehr schlecht gehen würde, wenn ich nicht mehr inhaliere und meine Tabletten nicht mehr nehme. Dann müsste ich Sauerstoff bekommen, müsste im Rollstuhl sitzen…“

Claudia will das – so lange es geht – vermeiden. Eine große Freundin, die auch an Mukoviszidose leidet, hilft ihr dabei. „Ich hab Trixi im Krankenhaus kennengelernt. Sie ist mein Vorbild“, erzählt das Mädchen. Warum? „Trixi ist schon Mitte 40“, meint Claudia. Dass längst nicht jeder Mukoviszidose-Kranke so alt wird, sagt sie nicht. Professor Ballmann betont, dass neben der Lungenfunktion auch der Ernährungsstatus einen ganz großen Einfluss auf Lebensqualität und -dauer Mukoviszidosekranker hat. „Deshalb ist es für uns auch so wichtig, hier an der Klinik eine eigene, spezialisierte Ernährungsberaterin zu bekommen“, betont der Mediziner. Und: Es sei immens wichtig, „dass die ganze Familie in puncto Essen mitzieht“, längst nicht alle seien dabei schon so weit wie Wutzkes.

Sie hätte auf einer Reha in Eltern-Kind-Kochkursen vieles gelernt, was jetzt im Umgang mit Claudias Krankheit hilft, erzählt Anita Wutzke. „Zum Beispiel, dass wir das Essen nicht zum Thema machen sollen. Wenn sie nicht essen will, dann will sie nicht.“ Seit sie das beherzigten, liefe zu Hause vieles einfacher, erzählen die Eltern.

Im Gegenzug würden sie versuchen, ihrer Tochter so viel wie möglich von dem zu ermöglichen, woran auch gesunde Kinder Freude hätten: Gemeinsam waren sie bei den Konzerten von Unheilig und Marteria, im Fußball-Stadion, als Claudias Lieblingsverein FC Bayern München in Rostock spielte.

„Und vielleicht komme ich ja auch mal nach Berlin ins Wachsfigurenkabinett, wo Manuel Neuer und Thomas Müller stehen“, fällt Claudia doch noch ein Wunsch ein. Wenn es dann noch passt, wird sie sicher auch wieder das T-Shirt mit dem ungewöhnlichen Aufdruck dabei haben. Denn seit sie es trägt, sind nie wieder so dumme Bemerkungen gefallen wie damals auf dem Rostocker S-Bahn-Steig.

So können Sie helfen Die Adventszeit ist die Zeit der Besinnung, der Freude, der Familie und Kinder. Denkt man an Kinder und an Weihnachten, dann denkt man an ausgelassene Fröhlichkeit und ansteckendes Lachen. Kinder bedeuten Glück. Kinder machen Familien aus. Doch nicht allen Eltern, Kindern und Großeltern in unserer Gesellschaft geht es gut. Wenn Kinder krank werden, sind das oft doppelte Schmerzen – für die Kleinsten und bei den Eltern. Wenn Kinder an chronischen Krankheiten leiden, ist das nicht nur doppeltes Leid, sondern beeinflusst die Entwicklung und verändert oft das ganze Leben der kleinen Patienten. Am Rostocker Universitätsklinikum haben sich erfahrene Mediziner, wie Prof. Dr. Michael Radke, Leiter der Kinder- und Jugendklinik, und sein Stellvertreter Prof. Dr. Jan Däbritz auf chronische Darmerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen spezialisiert. Ihre medizinische Erfahrung: Starke Medikamente wie etwa Kortison, die bei Erwachsenen angewandt werden, richten bei Kindern oft mehr körperliche Schäden an, als dass sie helfen. Die Spezialisten sind überzeugt: Eine Ernährungstherapie ist die beste Medizin. Doch es fehlt seit Jahren an einer entsprechenden Beraterin. Wir wollen in einer gemeinsamen Aktion in der Adventszeit Spenden für eine Ernährungstherapeutin für die Kinderklinik sammeln. Es soll nur eine Anschubfinanzierung für das erste Jahr werden, an deren Beispiel Prof. Dr. Radke und Prof. Dr. Däbritz gerne nachweisen wollen, dass eine solche Stelle am Klinikum unverzichtbar ist. Warum unterstützen die „Schweriner Volkszeitung“, die „Norddeutschen Neuesten Nachrichten“ und „Der Prignitzer “ ein solches Vorhaben in der Uni-Medizin? Öffentliche Kassen sind bekanntlich immer leer. Die Krankenkassen müssen erst überzeugt werden. Wir sagen, es ist Zeit, etwas für unsere Kinder zu tun. Helfen Sie bitte mit bei der gemeinsamen Weihnachtsaktion unserer Zeitungen und der Kinder- und Jugendklinik, helfen Sie den Kindern. Jede Spende ist wichtig. Jede Spende hilft. Jede Spende kommt an. Kontodaten pro infantibus - Hilfe für das kranke Kind e. V.

OSPA Konto: 4 05 00 91 78

BLZ: 130 500 00

IBAN DE77 1305 0000 0405 0091 78

Verwendungszweck: „Unsere Kinder“ Bitte schreiben Sie für die Spendenquittung Ihre Adresse und Ihren Namen in die Zeilen für den Verwendungszweck. Vermerken Sie dort auch, falls Sie in der Zeitung nicht genannt werden möchten.

>> Alle Informationen rund um unsere Spendenaktion lesen Sie im Dossier

von Karin Koslik

erstellt am 03.Dez.2016 | 05:00 Uhr