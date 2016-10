SPD-Parteitag : SPD diskutiert über Rot-Rot

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Gleich zu Beginn des SPD-Parteitages am Sonnabend in Stralsund zeigte der Ex-Abgeordnete Rudolf Borchert seine Enttäuschung, dass die Landes-SPD nach zehn Jahren Rot-Schwarz nicht zu Rot-Rot zurückgefunden habe. Diese Gesellschaft brauche Alternativen, sagte der Politiker, der 18 Jahre im Landtag war. Alles, was im Koalitionsvertrag stehe, „hätten wir auch mit den Linken haben können“. Weitere Redner kritisierten immer wieder, dass die „Chance auf einen Kurswechsel“ vertan worden sei.

Zuvor hatte SPD-Landeschef Erwin Sellering für den Vertrag geworben, der „eine klare sozialdemokratische Handschrift“ trage. Er sprach von einer „vollständigen Übernahme unserer wichtigsten Wahlkampfziele“. Sellering nannte als Beispiele die Tariflöhne, die Kita-Millionen und die mit der CDU vereinbarte Rentenangleichung Ost-West. Auch Fraktionschef Mathias Brodkorb warb für das Bündnis: „Es geht um die Inhalte, und die Inhalte stimmen.“ Bei Rot-Rot hätte die SPD mehr konservative Positionen besetzen müssen – und das könnten die Sozialdemokraten nicht wollen.

In dreistündiger Debatte befragten Delegierte und Gäste die SPD-Verhandler detailliert. Es gab Kritik am Bildungsteil und am Lehrermangel - auch hier Stimmen für Rot-Rot. Es gab Lob für den sozialen Wohnungsbau. Es gab Kritik am Tierschutz. Der zuständige Minister, Till Backhaus (SPD), war jedoch nicht zum Parteitag gekommen. Am Ende stimmten 68 von 80 Delegierten für den Vertrag. Rudolf Borchert stimmte dagegen.

Kommentar von Stefan Koslik: Schlechte Vorzeichen Muss jetzt die SPD die CDU retten? Oder rückt die CDU in den nächsten Jahren soweit nach rechts, dass die Koalition bricht? Dass die Stimmung auf den Koalitionsparteitagen am Sonnabend höchst unterschiedlich sein würde, das hatte sich schon abgezeichnet. Dass die Personalie Sascha Ott Caffier und seine Landesspitze noch einmal zusätzlich in die Bredouille bringen würde, das war auch klar. Die ganze Sache war handwerklich schlecht vorbereitet. Ein Wunder, dass Caffier den Parteitag überhaupt als CDU-Landeschef überlebte. Da musste schon die Kanzlerin eingreifen, um die Delegierten einigermaßen zur Raison zu rufen. Aber es wird in der CDU weiter brodeln. Die Entscheidung um Caffier ist nur verschoben. Das aber muss Erwin Sellering und die SPD beunruhigen. Die Stärke von Rot-Schwarz war immer ihre Kontinuität, man könnte auch sagen Prima Klima. Wenn sich jetzt die CDU profilieren will, dann ist Krach programmiert. Und das schadet der gesamten Regierung. Schlechte Vorzeichen.

von Max-Stefan Koslik

erstellt am 23.Okt.2016 | 20:00 Uhr