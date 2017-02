Großbrand in Warenshof : Scheune samt Gasflaschen und Auto in Flammen

vergrößern 1 von 9 1 von 9

















Großbrand in Warenshof (Waren) In der Schwenziner Straße in Warenshof ist heute Mittag eine Scheune, die als Werkstatt und Gasflaschen-Tauschstation genutzt wird, komplett ausgebrannt. Auch ein Auto, das in der Scheune stand, war nicht mehr zu retten. Erschwert wurden die Löscharbeiten, die nach wie vor andauern, durch Gasflaschen, die sich noch im Innern befanden. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die Schwenziner Straße ist nach wie vor gesperrt.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt

von Susan Ebel

erstellt am 07.Feb.2017 | 15:13 Uhr

