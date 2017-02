Aktion „Stadtradeln“ : Radeln für Gesundheit und Klimaschutz

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) hat auch kleine Gemeinden und Kreise in Mecklenburg-Vorpommern ermuntert, sich an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ zu beteiligen und so ein Zeichen für Gesundheit und Klimaschutz zu setzen. Ziel sei es, das Bewusstsein für das Fahrrad als Alternative zum Auto zu schärfen. Im Vorjahr hätten rund 4000 Radler in Greifswald, Ludwigslust, Rostock und Schwerin teilgenommen. In den selbst gewählten dreiwöchigen Aktionszeiträumen hätten sie mehr als 617 000 Kilometer zurückgelegt und damit den Schadstoffausstoß von Autos vermieden, teilte Pegel gestern in Schwerin mit.

Der Minister erneuerte das Angebot des Landes, die Teilnehmergebühr für die Kommunen zu übernehmen. Dafür stünden wie in den beiden vorangegangenen Jahren 10 000 Euro zur Verfügung.

Anmeldungen für das 10. bundesweite „Stadtradeln“ sind ab Anfang März möglich. Der Zeitraum, in dem dann alle Teilnehmer aus der Kommune mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer sammeln, muss drei zusammenhängende Wochen umfassen und zwischen dem 1. Mai und dem 30. September liegen.

