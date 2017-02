Wolgast : Mit Pullover gegen die Schafskälte

1 von 1 Foto: Tilo Wallrodt 1 von 1

Im Wolgaster Tierpark tragen die Schafe Pullover.Bei diesen Temperaturen sind die Tiere meist in der Hütte und das hat auch einen Grund.

Den Tieren ging in letzter Zeit die Wolle aus. Nach dem sie in Wolgast an kamen, verloren sie plötzlich die Wolle. Die Tierparkleitung vermutet das es an die Umstellung an die neue Umgebung liegen kann. Fest steht das aber nicht.

Das konnte sich Tierpflegerin Anette Fensch nicht mit ansehen. Sie griff kurzerhand in ihren Kleiderschrank und brachte Pullover mit, die sie nicht mehr benötigte.

