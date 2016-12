Bildung MV : Mehr Förderunterricht an Problemschulen

1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte (Illustration) 1 von 1

Das Bildungsministerium in Schwerin reagiert mit mehr Förderunterricht an Problemschulen auf den gestiegenen Anteil von Schulabbrechern. An Schulen mit vielen Sitzenbleibern, Schulabbrechern oder Kindern mit Förderbedarf gibt es zusätzliche Förderstunden, wie das Ministerium am Montag in Schwerin mitteilte.

Die Schüler erhalten demnach Extra-Förderung in den Kernfächern Deutsch, Mathematik oder Englisch. In diesem Jahr gebe es die Zusatzstunden in 355 Klassen an 34 regionalen und Gesamtschulen im Land. Bezahlt würden sie aus dem Europäischen Sozialfonds und aus Landesmitteln - Kostenpunkt: 2,8 Millionen Euro.

„Mit den Förderstunden verfolgt die Landesregierung das Ziel, die Zahl der Jugendlichen zu erhöhen, die die Schule mindestens mit der Berufsreife verlassen“, sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD).

Erstmals seit Jahren ist der Anteil der Schulabgänger ohne Berufsreife (Hauptschulabschluss) in Mecklenburg-Vorpommern zuletzt wieder gestiegen. 2016 beendeten den Angaben zufolge 9,2 Prozent der Jugendlichen die Schule ohne Zertifikat, das zur nahtlosen Aufnahme einer Berufsausbildung berechtigt. In den beiden Jahren davor waren es jeweils 8,4 Prozent gewesen.

Die gestiegene Quote sei auf eine Zunahme an der regionalen Schule zurückzuführen, hatte Hesse bei der Veröffentlichung der Zahlen gesagt. Die Linke im Landtag forderte eine Verlängerung der Schulpflicht von neun auf zehn Jahre und mehr individuelle Förderung.

von Iris Leithold

erstellt am 12.Dez.2016 | 20:45 Uhr

