Weihnachtsbräuche MV : Pöppings und Würste am Baum

Das Leben auf dem mecklenburgischen Dorf war vor 150 Jahren viel mehr von den Jahreszeiten geprägt als heute. Höhepunkte waren Feste wie Ostern, Pfingsten, Erntedank und das Weihnachtsfest mit seinen vorfestlichen Bräuchen. Diese Traditionen trugen zur damaligen Zeit teilweise noch heidnische Züge. Das war der Obrigkeit ein Dorn im Auge – wie eine Verordnung Herzogs Gustav Adolf von Güstrow von 1682 „wegen Abschaffung des bishero bei dem Heil. Christ-Fest gebrauchten abgöttischen und ärgerlichen Wesens“ zeigt. Der Erlass wendet sich gegen die in der Adventszeit übliche Vermummung als Christkind, Nikolaus oder Martin. Doch große Wirkung hatte er weder in der Stadt noch auf dem Land, denn der „Rug’Klaas“ zog noch zu Beginn der 1930er- Jahre durch die mecklenburgischen Dörfer. Er war nicht die einzige vorweihnachtliche Sagengestalt. Da gab es den „Zägenbuck“, das „Kind Jes“, den „Knapperdachs“ und andere Gestalten, unter deren Masken meist unverheiratete Knechte steckten, die allerlei Spiele aufführten und mit den jungen Mägden Schabernack trieben. Als Belohnung gab es kleine Geschenke. Mit dem Sinn des Weihnachtsfestes hatten die Spiele nichts gemein.

In vielen Dörfern zogen die Gemeindehirten und Wildwächter von Hof zu Hof und bliesen. Als Dank – auch für ihre ganzjährige Arbeit – erhielten sie von der Bauersfrau Gebäck oder wurden zum Essen eingeladen. In Röbel gab es einen feierlichen Umzug der städtischen Hirten am Heiligen Abend. Auf ihren Hörnern blasend zogen die Hirten durch die Straßen, erhielten von den Anwohnern die sogenannten „Kohdaler“, Fünf-Pfennig-Stücke. Hatte der Umzug die Straße passiert, zündeten die Bürger die Kerzen an den Weihnachtsbäumen an.

Die eigentliche Vorweihnachtszeit in den Dörfern hatte jedoch schon in den letzten Tagen des Novembers begonnen. Bereits um den Buß- und Bettag begingen die Jungen „Waldfrevel“ und schlugen in den Gutswäldern die Weihnachtsbäume für ihre Familien. In den ersten Dezembertagen kam die Semmelfrau in die Dörfer, um Pfeffernüsse und „Has’poppen“ anzubieten. Diese waren aus Mehl und Wasser geformte, bunt bemalte und mit Zucker bestreute Teigfiguren. In einigen Gegenden wurden sie auch „Kinjees“ (Kind für Jesuskind) genannt. Kurz vor der Reichsgründung kosteten vier Figuren einen Schilling (etwa sechs Reichspfennige). In den Tagen vor dem Fest begann das große Schlachten, bei dem vor allem den Schweinen das letzte Stündlein schlug. Ein Teil des Fleisches fand sich an den Feiertagen auf den Tellern der Bauern wieder. Tagelöhnerfrauen, deren Familien kein Vieh hatten, versuchten mit geringen Mitteln, Leckereien herzustellen. So wurden „Bauernklöße“ aus Mehl, Sirup und Zucker angerührt. Um 1900 war es noch üblich, dass am frühen Nachmittag des 24. Dezember in der Schulstube des Dorfes eine Weihnachtsfeier stattfand. Diese wurde von den Müttern und Kindern des Dorfes gestaltet, da die Väter zum größten Teil noch arbeiten mussten.

In der Regel fiel die Bescherung für die Kinder auf dem Land recht bescheiden aus. Die Kleinen legten am Vorabend des Weihnachtstages ihre Pudelmütze auf das Fensterbrett, in einigen Gegenden wurde auch ein Teller hingestellt. In der Weihnachtsnacht legte der „Kinnjees“ oder „Helechrist“ „Has’poppen“, „Saffranpöppings“ oder Äpfel ab. In ihnen steckte, je nach Stand der Familie, auch ein Zwei-Schilling-Stück. Im Laufe der Zeit gewann allerdings der Heilige Abend eine immer größere Bedeutung als Tag der Bescherung. In etlichen Gutsdörfern fand im Gutshaus vor der familiären Feier eine gemeinsame mit dem Gesinde und der „Herrschaft“ statt. Der Höhepunkt des Heiligen Abends war die familiäre Bescherung, an der auf den Bauernhöfen auch das Gesinde teilnahm. Selbstverständlich fand in der Kirche die Heilige Messe statt.

Auch das Vieh war Teil des Weihnachtsfestes. Es bekam am Weihnachtsabend eine Extraportion Futter, was zeigt, welchen Stellenwert die Tiere hatten. Bis um 1870 spielten die Kinder in der Weihnachtszeit keine große Rolle. Die erzieherische Rolle des Festes entstand erst zum Ende des 19. Jahrhunderts, beginnend in den Städten, durch die wachsende Rolle des Familienlebens und der Kinder innerhalb der Familie. Jetzt kam auch der Weihnachtsmann der, je nach Stand und „Bravheit“, kleine und größere Geschenke verteilte. Das Weihnachtsfest mit seinem Weihnachtsbaum, der um diese Zeit die Wohnzimmer und guten Stuben des Bürgertums und später der Bauern eroberte, entwickelte sich zum Statussymbol. Es kam nicht selten vor, dass die Bäume in großbäuerlichen Stuben mit Würsten behängt wurden.

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts begann eine Industrialisierung des Weihnachtsfestes, zunächst in den Städten. Traditionelle Geschenke wie die „Has’poppen“ verschwanden. Geschenke wurden nicht mehr gefertigt, sondern gekauft. Auch wurde das bisher gemeinschaftliche Fest ein familiäres. Die Vielfalt der vorweihnachtlichen Bräuche verschwand bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts.

Heute hat das Weihnachtsfest in vielen Teilen der Bevölkerung seine eigentliche Bedeutung verloren und ist zu einem „Konsumfest“ mit globaler Dekoration verkommen. Allerdings besinnen sich immer mehr Menschen auf die eigentlichen Traditionen dieses Festes.



von Lutz Dettmann

erstellt am 18.Dez.2016 | 05:00 Uhr

