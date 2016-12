Abwärtstrend : Immer weniger Häftlinge in MV

1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

In Mecklenburg-Vorpommerns Gefängnissen sitzen immer weniger Häftlinge ein. Jährlich zählt das Statistische Landesamt am 31. März die Zahl der Einsitzenden – und ermittelt einen kontinuierlichen Abwärtstrend. In diesem Jahr saßen zum Stichtag 897 Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in den fünf Gefängnissen des Landes, wie aus einer Mitteilung des Amtes gestern hervorgeht. Erstmals seit vielen Jahren wurden damit weniger als 1000 gezählt.

Am 31. März 2015 hatte es noch 1005 Strafgefangene und Verwahrte in Mecklenburg-Vorpommern gegeben, ein Jahr davor 1078, am 31. März 2006 waren es 1412. Gestiegen ist allein die Zahl der inhaftierten Frauen: Mit 39 wurde ein Höchststand seit 2010 erreicht.

Das Justizministerium wies darauf hin, dass die Zahl der Insassen in den Haftanstalten insgesamt etwas höher liege, da noch Untersuchungshäftlinge hinzukämen. Am 31. März 2016 saßen nach Angaben eines Sprechers 162 Untersuchungsgefangene ein.

