Integrationsmedaille : Im Kleinen die Welt verändern

Feindseligkeiten waren immer da. Nicht dass Steffen Vogt selbst Ziel von Beschimpfungen ist. Die Bewohner des Rostocker Flüchtlingsheims aber, dessen Leiter der Mann mit den langen grauen Haaren und dem buschigen Schnurrbart ist und dessen Betreiberverein, das Ökohaus Rostock e.V. er 1990 mitgegründet hat, werden immer wieder angepöbelt. „Wir haben ein Problem mit rechter Gewalt“, sagt Vogt.

Die war immer da, sicher. Es gibt aber auch die andere Seite der Hansestadt. Eine enorme Hilfsbereitschaft zum Beispiel, als im vergangenen Jahr auch in Rostock die Zahl der Flüchtlinge stieg. Daran erinnert der 51-Jährige gern. Tatsächlich denken viele, wenn sie die Worte Flüchtling und Rostock in einem Satz hören, vor allem an die Krawalle von 1992 in Lichtenhagen, als ein wütender Mob tagelang „Ausländer raus!“ vor der Zentralen Aufnahmestelle grölte und ein Plattenbau, in dem Vietnamesen wohnten, in Flammen aufging.

Dass aber schon Monate vor den „Pogromen“, wie sie Steffen Vogt nennt, ein Café für Asylsuchende im Ökohaus die Türen geöffnet hatte, ist kaum bekannt. Der Handwerksmeister war da gerade aus Burkina Faso zurück. Ein Jahr hatte er im Auftrag des Deutschen Entwicklungsdienstes Elektromechaniker ausgebildet. Kaum in Rostock, stieg er wieder im Ökohaus ein und engagierte sich in der Flüchtlingshilfe. Auf die Frage, was ihn dazu bewegt hat, sagt Steffen Vogt ganz unaufgeregt große Worte: „Wir verändern in ganz kleinem Maßstab die Welt.“ Vogt sagt nicht ’ich’. Auch wenn er exemplarisch für die Arbeit des Ökohauses vorgestellt wird, macht er durch seine Wortwahl deutlich, dass er sich als Teil einer Gruppe von Menschen sieht, die gemeinsam in ihrer Stadt Verantwortung übernehmen. Sie haben Kindergärten gegründet, einen Welt-Laden eröffnet, sozial-ökologische Bildungsangebote ausgearbeitet und sich eben der Flüchtlinge angenommen. Inzwischen betreibt der Verein zwei Asylbewerberheime in Rostock. Längst ist Vogts einstiges Ehrenamt zum neuen Beruf geworden. Mit neun weiteren Kollegen sind sie Ansprechpartner für die 380 Heimbewohner in der Satower Straße. Wie funktioniert der Familiennachzug? Wie finde ich eine Wohnung? Wo kann mein Kind zur Schule gehen? Das sind Fragen, mit denen Vogt zu tun hat. Die Bewohner in diesen Tagen stammen überwiegend aus Syrien, manche aus dem Irak, Iran, Afghanistan oder Eritrea. Konflikte bleiben da nicht aus. Da geht es nicht etwa um religiöse Differenzen, wie mancher vermuten mag. „Der häufigste Grund für Streitereien sind unterschiedliche Vorstellungen von Ordnung und Sauberkeit“, sagt Vogt. Wie in einer Wohngemeinschaft. Über seine Heimat sagt er: „Rostock wird vielleicht gerade mehr denn je zu etwas, das es immer sein wollte: Zu einer weltoffenen Stadt.“

