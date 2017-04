Abizeit in MV : Grübeln bei der Abiprüfung

vergrößern 1 von 1 Foto: jens büttner 1 von 1

In Mecklenburg-Vorpommern haben heute die Abiturprüfungen begonnen. Nach Angaben des Bildungsministeriums können daran 4864 Schüler der Klassen 12 und 13 an den Gymnasien, Gesamtschulen und Fachgymnasien teilnehmen. In diesem Jahr können die Länder erstmals Abitur-Aufgaben aus einem gemeinsamen Pool der Kultusministerkonferenz (KMK) nutzen – sie müssen es aber nicht.