andesforstanstalt MV : Försterstreit eskaliert

1 von 1 1 von 1

Der Personalstreit um den Chefposten bei der Landesforstanstalt in MV eskaliert: Agrarminister Till Backhaus (SPD) will trotz einer ausstehenden Richterentscheidung über das umstrittene Auswahlverfahren zur Neubesetzung des Chefpostens nun doch den bisherigen Referatsleiter im Landwirtschaftsministerium, Manfred Baum, zum obersten Förster des Landes machen – zumindest kommissarisch. Das hat Backhaus vor Forstamtsleitern angekündigt. Der Verwaltungsrat solle einen entsprechenden Personalvorschlag prüfen, sagte Backhaus gestern gegenüber unserer Redaktion. Eine Entscheidung werde das Aufsichtsgremium kommende Woche während einer außerplanmäßigen Sitzung treffen.

Die Ankündigung verwundert: Sowohl Backhaus als auch der Verwaltungsrat würden sich damit gegen eigene Entscheidungen vom Juni 2016 stellen. Nach einer gescheiterten Güteverhandlung hatte das Gremium damals beschlossen, bis zur Entscheidung über die Arbeitsrechtsklage vom bisherigen Anstaltschef Sven Blomeyer den Personalwechsel zunächst auf Eis zu legen und den bisherigen Vorstandsvize Thomas Fischer kommissarisch an die Spitze der Landesforstanstalt mit einem Jahresumsatz von etwa 100 Millionen Euro zu setzen.

Dem voraus ging eine massiv in der Kritik stehende Personalentscheidung: Der Verwaltungsrat hatte offenbar auf Druck von Backhaus vor mehr als einem Jahr mit nur einer Stimme Mehrheit beschlossen, den Vertrag mit dem bisherigen, fachlich anerkannten Chef des größten Staatsbetriebes des Landes mit 1000 Forstleuten, Sven Blomeyer, nicht mehr zu verlängern und stattdessen Baum einzusetzen. Der gilt als Gefolgsmann von Backhaus. In der Kritik stand dabei vor allem das bei der Stellenvergabe angewandte Auswahlverfahren. So soll die Auswahlprüfung bewusst zugunsten Baums gesteuert worden sein, heißt es in Forstkreisen. Die Fragen für das Auswahlverfahren sollen im unmittelbaren Umfeld Baums erarbeitet worden sein. Gegen die Personalentscheidung hatte Blomeyer beim Arbeitsgericht Klage eingereicht.

Eine Entscheidung darüber ist noch nicht in Aussicht. Nach einem Beschluss des Arbeitsgerichtes Neubrandenburg Anfang Dezember wurde der Rechtsstreit jetzt an das Verwaltungsgericht Greifswald verwiesen, teilte ein Gerichtssprecher mit. Bislang sei das Verfahren allerdings noch nicht überwiesen worden, sagte Heinz-Gerd Stratmann, Sprecher des Verwaltungsgerichtes gestern.

Torsten Roth

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen