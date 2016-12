Wahl zur Miss Germany : Die Krone sitzt schon jetzt perfekt

1 von 1 Foto: josefine rosse 1 von 1

Das silberne Krönchen schmiegt sich perfekt an Johannas langes, blondes Haar. Die eisblauen Augen der 18-Jährigen strahlen vor Glück.

Seit dem 19. November repräsentiert Johanna Wilhelmine Nedel ihre Heimat als „Miss MV“. Die frühere „Miss Wismar“ hat sich mit dem neuen Titel nun für die „Miss Germany“- Wahl am 18. Februar 2017 im Europa-Park Rust qualifiziert. Dass es überhaupt so weit kam, hat sie ihrem Freund Philipp Schröder zu verdanken. Der hat sie zur Anmeldung überredet. Die einzige Voraussetzung: „Hanna wollte, dass ich auch mitmache.“ Per Handschlag wurde der Deal besiegelt. „Ich war sehr unsicher. Auch weil ich nicht wusste, was für einen Typ Frau die Jury sucht“, beschreibt Johanna ihre Bedenken im Vorfeld. Doch ihr Freund gab ihr Mut. Seit Juni wohnt sie mit Philipp zusammen. Seit eineinhalb Jahren sind die beiden ein Paar. Sie macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, der 27-Jährige ist Soldat auf Zeit.

Am 18. Februar 2017 wird die neue „Miss Germany“ im Europa-Park in Rust gekürt. Die 24 teilnehmenden Missen reisen bereits am 27. Januar an und erleben ein umfangreiches Stylingprogramm. Nach einem ersten Fotoshooting und Videoproduktionen geht es für die Bewerberinnen nach Fuerteventura, wo sie an verschiedenen Workshops teilnehmen, die sie auf das „Miss Germany“-Finale vorbereiten sollen. Anschließend erfolgt die Rückreise nach Rust. Dort stehen für die Kandidatinnen vom 10. bis 17. Februar Proben an. Am Tag nach der Wahl bekommt die Siegerin ein professionelles Fotoshooting gesponsort.

Für Philipp war Johanna schon vor der Miss-Wahl die Schönste. „Ich bin stolz. Verdient hat sie den Titel allemal“, sagt er. Er selbst wurde am Wahlabend Dritter, ist durch das Ausscheiden des ursprünglich Erstplatzierten Denny Kambs auf Platz zwei vorgerückt.

Philipp räumt seiner Freundin bei der „Miss Germany“-Wahl gute Chancen ein: „Unter den Top drei sehe ich sie schon.“

Die blonde Schönheit ist bescheidener, sie wäre zufrieden, wenn sie im Februar im vorderen Drittel landet. „Meine Glückszahl ist die zwei, vielleicht werde ich ja auch Zweite.“

Die Hoffnung und der Ehrgeiz sind da, aber Johanna ahnt, dass sie bei dem Wettbewerb aufgrund ihres Alters Nachteile haben könnte: „Ich bin bestimmt das Küken. Die anderen haben schon viel mehr erlebt. Damit können sie sich gut vor dem Publikum verkaufen.“

Dass sie die Wettbewerbs-Erfahrung sammeln kann, macht die 18-Jährige glücklich. „Ich entwickle mich weiter und lerne etwas fürs Leben“, sagt sie. Denn im Vorbereitungscamp bekommen die jungen Damen unter anderem Benimm-Unterricht. „Ich hoffe nur, dass Hanna sie selbst bleibt und nicht abhebt“, betont ihr Freund.

Historie: Der Wettbewerb

Seit 1927 wird in Deutschland die „Miss Germany“ gewählt. Bis in die 1950-erJahre konnte der Titel von verschiedenen Veranstaltern vergeben werden. Die Opal-Feinstrumpfwerke sicherten sich die internationalen Lizenzen für „Miss Europe“, „Miss World“ und „Miss Universe“, sodass die Siegerinnen zu internationalen Wettbewerben geschickt werden konnten. Konkurrenz-Wettbewerbe wurden unattraktiv – bis die Opal -Werke Konkurs anmeldeten. Das Interesse der Öffentlichkeit nahm ab. Erst Ende der 1970-erJahre fanden sich wieder finanzstarke Veranstalter. Von1982 bis 1999 fanden wieder Konkurrenz-Wettbewerbe statt. Danach sicherte sich die Miss Germany Corporation Klemmer GmbH & Co KG (MGC) die Rechte, indem sie den Titel „Miss Germany“ als Marke eintragen ließ. Der Titel „Mister Germany“ wird seit 1993 von verschiedenen Organisatoren vergeben. Die MGC ist seit 2000 alleiniger Veranstalter.

von Josefine Rosse

erstellt am 10.Dez.2016 | 07:00 Uhr