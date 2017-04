Gesundheit : Ärzte in MV: Trend zu Anstellung statt eigener Praxis

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Weissbrod (Illustration) 1 von 1

Die eigene Praxis ist für immer mehr ambulant tätige Mediziner im Nordosten nicht mehr das erstrebenswerte Ziel. Am 31. Januar 2017 arbeiteten von 2993 im ambulanten Sektor in Mecklenburg-Vorpommern tätigen Ärzten 2449 in eigener Praxis und 544 im Angestelltenverhältnis, wie das Gesundheitsministerium in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken im Landtag mitteilt. Fünf Jahre zuvor standen 2378 Praxisinhabern 285 angestellte Ärzte gegenüber, vor zehn Jahren wies die Statistik neben 2464 niedergelassenen lediglich 71 angestellte Ärzte im Bereich der ambulanten Versorgung aus.

Die Gründe für den Trend zur Angestelltentätigkeit von Ärzten sind vielfältig. Die Scheu vor unternehmerischen Risiken gehört ebenso dazu wie der Frust über ausufernde Verwaltungsaufgaben und der Wunsch nach mehr planbarer Freizeit. Die Kassenärztliche Vereinigung (KVMV) indess sieht diese Entwicklung kritisch. Denn der Zuwachs bei angestellten Ärzten beziehe sich in erster Linie auf Medizinische Versorgungszentren (MVZ), die Kliniken oder Kapitalgesellschaften gehören. Bei 27 von 52 MVZ im Land (Stand 31.12.2016) sei das der Fall. Zwölf davon befinden sich in Trägerschaft der privaten Klinikkonzerne Helios, Asklepios, Damp, Ameos und Sana, weitere fünf gehören den beiden Universitäten im Land. In Rostock seien so bereits 70 von insgesamt rund 500 Zulassungen für die ambulante ärztliche Tätigkeit in den MVZ der Universität konzentriert.

Der Vorstand der Kassenärzte-Vereinigung kritisiert, dass dadurch die Vielfalt und der Wettbewerb in der ambulanten Versorgung verloren gingen. Auch habe der gemeinsame Zulassungsausschuss der Ärzte und Krankenkassen keine Steuerungsmöglichkeit mehr, weil MVZ frei werdende Stellen nicht fachgleich besetzen müssten.

Mit Sorge werde auch beobachtet, dass Patienten an MVZ aufgrund einer hohen Fluktuation angestellter Ärzte häufig nicht von ein und demselben Mediziner betreut werden könnten. Auch gebe es Klagen über mangelnde Effizienz in diesen Einrichtungen, so der KVMV-Vorstand.

Die Vereinigung versucht deshalb, mit Förderangeboten Medizinern die eigene Praxis schmackhaft zu machen. Diese beginnen bereits während des Medizinstudiums und reichen bis zu Investitionskostenzuschüssen.

von Karin Koslik

erstellt am 24.Apr.2017 | 05:00 Uhr