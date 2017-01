Verkehr : A 19 wegen Brückenabriss komplett gesperrt

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Die Autobahn 19 Berlin-Rostock wird am Dienstag (11 Uhr) bei Malchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) für mehrere Stunden komplett gesperrt. Grund sind Vorbereitungen für den Abbau der westlichen Petersdorfer Brücke, der am Mittwoch beginnen soll. Dazu wird die Stahlkonstruktion der maroden Teilbrücke in der Mitte quer durchgeschnitten. Aus Sicherheitsgründen müssen auch beide Fahrspuren der östlichen Teilbrücke gesperrt werden, wie ein Sprecher die Fernstraßenbaugesellschaft Deges mitteilte. Die Sperrung war schon vor einer Woche geplant gewesen, musste aber wegen des Sturmtiefs „Axel“ abgesagt werden.

Eine Umleitung sei über Plau ausgeschildert, hieß es. Die Sanierung der westlichen Teilbrücke soll im Frühjahr 2018 fertig sein. So lange müssen Urlauber vor allem an Wochenenden und zur Hauptreisezeit mit kilometerlangen Staus rechnen.

