Auf nach Magdeburg : 240 Leser auf Reisen

240 treue Leser unserer Zeitung haben sich heute gegen 6.20 Uhr in fünf Bussen auf den Weg nach Magdeburg gemacht. Es ist bereits das sechste Mal, dass eine solche Dankeschön-Reise für unsere Leser stattfindet. Auf dem Programm des dreitägigen Ausflugs stehen eine Stadtführung durch die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, ein Besuch des Halloren Schokoladenmuseum in Halle an der Saale sowie eine Visite der Autostadt Wolfsburg.

von Annegret Behncke

erstellt am 14.Okt.2016 | 21:00 Uhr

