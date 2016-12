Kriegsbombe : Zum zweiten Mal geboren

1 von 1 Foto: Andrea Linne 1 von 1

Experten weisen immer wieder auf Gefahren durch Blindgänger hin. Meistens geht alles gut, so wie in dieser Woche bei der Entschärfung der 200. Kriegsbombe in Oranienburg. Aber manchmal detoniert eine Bombe, von der niemand weiß. Hans-Werner Effer hat so eine Explosion überlebt.

Es ist der 4. Dezember 1991 als Hans-Werner Effer mit seinem Trabant von der Arbeit kommt. Nach der Wende hat der damals 50-Jährige eine Fahrschule gegründet. Zum Feierabend wartet sein Hund Berti auf den täglichen Spaziergang. Was in den anschließenden Minuten passiert, kehrt auch nach 25 Jahren immer wieder in Albträumen zurück. „Die Bilder werde ich nicht mehr los“, sagt der heute 70 Jahre alter Rentner.

Berti war ein Mischlingshund. Er hörte eigentlich nie. Wenn Hund und Herrchen Gassi gingen, witzelten die Nachbarn: „Berti führt sein Herrchen spazieren.“ Doch an diesem Tag war alles anders. „Es hat genieselt“, erzählt Hans-Werner Effer aus seiner Erinnerung. Es ist kurz vor 17 Uhr. „Ich habe zu Berti gesagt, komm, lass uns nach Hause gehen.“ Ausnahmsweise gehorchte das Tier. Ein Wunder. Heute weiß Effer, dass ihm der sonst so eigenwillige Hund damit das Leben rettete. Denn auf der Kreuzung, auf die Hund und Herrchen zulaufen, gibt es plötzlich einen mörderischen Knall. „Erde passelte wie starker Regen auf mich nieder“, erzählt Effer auch Jahre später noch völlig aufgelöst. Ein Geruch von Schwefel liegt in der Luft. Die Wucht der Detonation hat ihn zu Boden gerissen. Aus der Ferne hört er eine Stimme: „Ist hier was passiert?“ Effer antwortet: „Wahrscheinlich ist hier eine Bombe hochgegangen.“

Aus der Ferne sieht er, wie seine Frau Heidemarie und Sohn Ronny zum Explosionsort eilen. Auch Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind alarmiert. „Ich habe nur gebrüllt: Haut hier ab!“ An der Kreuzung klafft ein acht Meter tiefer Krater in der Erde. Große Steine und zerfetzte Metallteile der Bombe haben in der Umgebung Dächer durchschlagen und Zäune zerstört. Zwei weitere Passanten sind schwer verletzt. Darunter ein 14-jähriges Mädchen, das 400 Meter vom Explosionsort entfernt auf der Straße lief. „Die Druckwelle hat uns umgehauen.“ Ringsherum sieht es wie auf einem Schlachtfeld aus. Schlamm liegt zentimeterdick auf den wegen und Häusern. Ein Gebäude muss später abgerissen werden. „In unserem Ehebett lagen schwere Steine, die durch das Dach gedonnert waren“, erklärt Effer weiter.

Heute ist er davon überzeugt, dass die Bombe in seiner Nachbarschaft durch Bauarbeiten „wach geküsst“ wurde. Anfang der 1990er-Jahre wird die Havelhausener Brücke saniert. „Unsere Nachbarin wohnte schon im Krieg nebenan. Sie wusste, dass in Höhe der Straße eine Bombe nicht detoniert war.“ Wegen der Bauarbeiten donnern Schwerlaster durchs Wohngebiet. „Die alten Sandwege haben die Schwingungen an die Sprengkörper weitergereicht. Ich bin ganz sicher“, sagt Effer.

Er selbst hat lange Zeit gesundheitliche Probleme. Er zittert, wenn er über die Brücke nach Lehnitz fährt. In der Nacht kommen die Albträume. Inzwischen hat er einen Schlaganfall überlebt. Heute sagt er stolz: „Ich bin eine Kämpfernatur!“

Wenn er sich die alten Filme von damals anschaut, wird ihm jedes Mal bewusst, dass er großes Glück gehabt hat. Effer wird später so eine Art Filmstar. Noch Wochen später stehen fremde Menschen an seinem Zaun und fragen, ob er der Mann mit dem Hund ist, den sie im Fernsehen gesehen haben. Sohn Ronny sagt über das Unglück: „Das war Vatis zweiter Geburtstag.“

von Andrea Linne

erstellt am 16.Dez.2016 | 12:00 Uhr

