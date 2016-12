Altanschließer-Antrag scheitert

1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Brandenburgs CDU ist im Innenausschuss des Landtags mit einem Antrag gescheitert, Altanschließerbeiträge auch Betroffenen mit rechtskräftigen Bescheiden zurückzuzahlen. „Menschen mit rechtswidrigen, aber nicht bestandskräftigen Bescheiden lassen wir im Regen stehen“, sagte der CDU-Kommunalexperte Sven Petke. „Mit der Lösung der rot-roten Regierungskoalition werden wir den Rechtsfrieden nicht herstellen.“

Die Landesregierung hatte nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zugunsten der Altanschließer ein Hilfspaket mit einem Volumen von 250 Millionen Euro aufgelegt. Daraus sollen Zweckverbände mit zinsfreien Darlehen unterstützt werden, die nicht bestandskräftige oder noch nicht vollständig bezahlte Bescheide zurückerstatten wollen. „Diese Unterstützung gewähren wir allen Aufgabenträgern unabhängig davon, ob vor Ort entschieden wird, dass auch bestandskräftige Bescheide zurückgenommen werden“, sagt der SPD-Innenexperte Daniel Kurth. Die Kommunen entschieden selbst, ob bestandskräftige Bescheide zurückgenommen werden. Eine Zusatzfinanzierung dafür plant das Land nicht.

„Cottbus hat beschlossen, alle Bescheide zurückzuerstatten, mit einem Kostenumfang von 75 Millionen Euro“, sagte die Innenexpertin der Grünen, Ursula Nonnemacher. Doch Cottbus befinde sich seit langer Zeit in der Haushaltssicherung. Daher fragte Nonnemacher Innenminister Karl-Heinz Schröter, ob es Hinweise gebe, dass die hochverschuldete Stadt einen weiteren Kassenkredit aufnehmen könnte, und ob das Ministerium als Kommunalaufsicht dann eingreifen würde. „Mir wäre es sehr, sehr unangenehm, wenn man vor der durch die Kreisgebietsreform bevorstehenden Teilentschuldung hier noch großzügig Wohltaten verteilt“, sagte Nonnemacher.

Schröter betonte, laut seiner Informationen könne der Zweckverband den Löwenanteil schultern. „Wenn die Gremien Beschlüsse fassen, die in erheblichem Maße die Haushaltssituation in Gefahr bringen, sei man aber in der Pflicht, solche Beschlüsse zu beanstanden, sagte Schröter. „Wir gucken uns auf jeden Fall im Detail an, wie die Dinge abgesichert sind.“







von Benjamin Lassiwe

erstellt am 09.Dez.2016 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen