Schutz vor Parasiten : Kranke und schwache Igel nur mit Handschuhen berühren

Wer einen kranken oder schwachen Igel findet, sollte ihn nur mit Handschuhen berühren und einfangen. Das Tier wird dann am besten sehr behutsam hochgenommen und beispielsweise in einen Katzentransportkorb gesetzt, empfiehlt die Tierschutzstiftung Vier Pfoten.

Anschließend bringen Finder den hilfsbedürftigen Igel direkt zu einem Experten - etwa zu einer Wildtierauffangstation. Mit ins Haus nehmen sollten sie das Tier auf keinen Fall: Laut Vier Pfoten würden sich dort wegen der Wärme Parasiten - etwa Lungenwürmer oder Flöhe - sehr schnell vermehren.

Besonders wichtig ist aber, Igel wirklich nur an sich zu nehmen, wenn sie offensichtlich Hilfe brauchen, etwa wenn sie sich öfter und länger am Tag zeigen und dabei krank und schwach wirken. Gesunde Igel sind nachtaktiv und in der Regel nicht am Tag unterwegs.

von dpa

erstellt am 07.Nov.2016 | 05:00 Uhr