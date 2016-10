Sanfte Unterstützung : Haustiere während des Fellwechsels täglich bürsten

1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Während Hund oder Katze das Winterfell bekommen, sollten Halter ihr Tier täglich bürsten. Etwa sechs bis acht Wochen dauert der Fellwechsel in der Regel, erklärt die Tierrechtsorganisation Peta.

Gebürstet wird in Wuchsrichtung, vom Kopf in Richtung Körper. Bei besonders dichtem Fell heben Halter am besten das Deckhaar an und bürsten zunächst nur die Unterwolle und danach das gesamte Fell. Ob spezielle Handschuhe zur Fellpflege, Kämme oder Bürsten - wichtig sind abgerundete Zinken oder Borsten.

31.Okt.2016

