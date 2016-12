Neues Kreuzfahrtschiff : Zwei Monate früher: „Aida Perla“ fährt ab Juli

1 von 1 Foto: Aida Cruises 1 von 1

Die „Aida Perla“ wird nun doch im Juli 2017 und damit zwei Monate früher als zuletzt geplant in See stechen. Das teilte Aida Cruises mit. Das neue Kreuzfahrtschiff sollte eigentlich erst im September ausgeliefert werden. Die neue „Aida Perla“ übernimmt ab dem 1. Juli für zwei Monate die Mittelmeer-Routen der „Aida Bella“, die in dieser Zeit zusätzlich in Nordeuropa unterwegs sein wird. Wer zwischen 30. Juni und 26. August eine Reise auf der „Aida Bella“ im Mittelmeer gebucht hat, bekommt eine gleichwertige Kabine auf der „Aida Perla“ angeboten.