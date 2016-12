Azoren : Weit draußen im Atlantik

vergrößern 1 von 2 Foto: Tiago Batista Pictures 1 von 2

Dem Klima entsprechend tiefenentspannt sind die Inselbewohner der Azoren. Miguel Cravinho ist einer von ihnen. „Ich bin so dankbar, Tag für Tag unsere großzügige Natur erleben, genießen und teilen zu dürfen“, schwärmt der „Whale-watching guide“.

Im Süden von São Miguel – der größten der neun Azoreninseln – gründete er sein Unternehmen. Hier fühlen sich 24 Wal- und Delphinarten wohl. Alle Spezies sind ihm noch nicht begegnet, „aber immerhin 16“, sagt er stolz und lädt auf seinen Zodiac ein. Die Wahrscheinlichkeit Wale zu sehen, schätzt er auf 45 Prozent. Delphine zu sehen auf 98 Prozent. „Auf jeden Fall haben wir 100 Prozent Spaß“, garantiert er. Also hinaus aufs Meer.

Rasant klatscht das Zodiac einige Kilometer über die Wellen. Schon taucht der erste Flipper auf und schnell wieder ab. Ein großer Tümmler kommt selten allein. Sie lieben enge soziale Verbände. Flipper und Co. haben ein großes Vergnügen daran, das Boot – nun in der Geschwindigkeit gedrosselt – zu eskortieren. Sie formieren sich in kleinen Gruppen, inszenieren eine – immer nur für wenige Sekunden wahrnehmbare – faszinierende Choreographie.

Dankbarer ist da die Inselflora. Mit seinen riesigen Farnen zeichnet der Terra Nostra Garten von Furnas eine fantastische Dschungelkulisse und verzaubert mit üppigen Hortensien und Rhododendren, Agapanthen und Strilizien.

„Bei uns wächst die Welt“, sagt Serafina Silva stolz mit Blick auf riesige Tulpenbäume, Duftkamelien und den Jasmin.

Die milden Temperaturen sinken selten unter zehn Grad und sorgen für drei Kartoffelernten im Jahr. Zudem wachsen in der Wetterküche Europas Teepflanzen. Besonderes Erkennungszeichen des „Chá Gorreana“: Sein geringer Teeingehalt. Und der Nebel, den das wechselhafte Klima hier verursacht, „ist erstklassiges Vichy für die Haut“, lobt die Azorianerin.

Fumerolen mit Eisen-Schwefel Bouquet steigen am Kratersee von Furnas aus der Erde. Sie kündigen das „Cozido de Caldeiras“ an. Viel Geduld verlangt dieses Nationalgericht: Sechs Stunden köcheln in einem riesigen Topf Rind- und Schweinefleisch, zusammen mit Geflügel, Chorizo, Blutwurst, Karotten, Kartoffel, Kohl und Speck in zwei Metern Tiefe bei etwa 90 Grad. Unbedingt sollte deshalb anschließend mit viel Zeit und großem Genuss getafelt werden.

Nicht fehlen darf der echte azorianische Appetithappen vorweg: Würzige Blutwurst mit frischer Ananas. Etwas gewöhnungsbedürftig, aber lecker und eben 100 Prozent Azoren.

von Ulla Wolanewitz

erstellt am 03.Dez.2016 | 12:00 Uhr

