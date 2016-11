Hurghada und Kanaren beliebt : Urlaub über Weihnachten und Silvester

1 von 1 Foto: Benno Schwinghammer 1 von 1

Hurghada und die Kanarischen Inseln sind bei Weihnachts- und Silvesterurlaubern besonders beliebt. Der ägyptische Badeort am Roten Meer ist bei Pauschaltouristen, die im Netz buchen, über die Festtage und den Jahreswechsel das beliebteste Urlaubsziel auf der Kurz- und Mittelstrecke.

Das zeigen Zahlen des IT-Dienstleisters Traveltainment. Las Palmas, Fuerteventura und Teneriffa folgen auf den Plätzen zwei bis vier. Dahinter kommen Antalya, Lanzarote, Mallorca, Madeira, Marsa Alam und Malta.

Ausgewertet wurden online gebuchte Last-Minute- und Pauschalreisen zwischen dem 17. Dezember 2016 und dem 15. Januar 2017. Der Buchungszeitraum dieser Reisen lag zwischen 17. Dezember 2015 und 12. Oktober 2016, erklärt der Verband Internet Reisevertrieb (VIR), der die Zahlen ausgewertet hat.

Auf der Fernstrecke ist Punta Cana in der Dominikanischen Republik das beliebteste Reiseziel über Weihnachten und Silvester. Auf Rang zwei folgt Phuket in Thailand. Platz drei geht an Abu Dhabi. Die Metropole am Persischen Golf legte in der Beliebtheit deutlich zu. Auf den weiteren Rängen kommen die Malediven, Dubai, Puerto Plata, Cancún, Varadero auf Kuba und Bangkok.

08.Nov.2016