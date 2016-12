Winterurlaub : Teure Schweiz und günstiges Tschechien

1 von 1 Foto: Urs Flueeler 1 von 1

Berlin (dpa/tmn) - Nicht überall bekommen deutsche Winterurlauber für ihr Geld gleich viel: In der Schweiz beträgt die Kaufkraft des Euro derzeit nur 63 Cent, teilt der Bundesverband deutscher Banken mit.

Dort müssen Touristen also rund 8 Euro für etwas zahlen, das in Deutschland 5 Euro kosten würde. Andersherum in Tschechien: Dort bekommen Urlauber für 1 Euro Produkte, die hierzulande einen Wert von 1,56 Euro hätten.

In Slowenien sind es Produkte mit einem Gegenwert von 1,26 Euro. In Italien, Österreich und Frankreich bekommen Deutsche für jeden Euro dagegen fast das Gleiche wie in der Heimat.

von dpa

erstellt am 19.Dez.2016 | 09:29 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen