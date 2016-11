Touristikprogramm für Sommer : Spanien teurer, Kalabrien neu, Aida-Kombi: Neues von DER

1 von 1 Foto: Toni Garriga 1 von 1

Frankfurt (dpa/tmn) - Auch bei DER Touristik wird Spanien-Urlaub im kommenden Jahr tendenziell teurer. Die Preise zögen teilweise an, teilte der Reiseveranstalter zur Vorstellung des Sommerprogramms 2017 mit. Urlaub in Spanien boomt und wird bei allen großen Veranstaltern mehr kosten.

«Die Reiseströme, die wir dieses Jahr erlebt haben, werden sich auch 2017 fortsetzen», so René Herzog, CEO bei DER Touristik. Im vergangenen Sommer gab es einen Schwenk vom östlichen in Richtung westliches Mittelmeer. Die Türkei verlor viele Gäste.

DER Touristik mit seinen Marken ITS, Jahn Reisen, Travelix, Dertour, Meier's Weltreisen und ADAC Reisen baut sein Angebot 2017 in mehreren Urlaubsregionen aus. Das gelte vor allem für die Autoreiseziele Deutschland, Italien, Kroatien und in Nordeuropa. Auch auf Madeira wächst das Angebot, auf der Nachbarinsel Porto Santo verdoppelt es sich. Neu im Programm ist die Region Kalabrien in Süditalien. Jahn Reisen und ITS bieten dort Badeurlaub an, Dertour Studienreisen. Das Pauschalreiseangebot wurde auch in Kroatien ausgebaut.

Auf der Fernstrecke erhöht DER Touristik das Hotelangebot vor allem in Kanada (Dertour) und auf den Malediven. Rodrigues, Nachbarinsel von Mauritius, findet sich erstmals in den Katalogen. Konkrete Preisentwicklungen in den einzelnen Urlaubsländern teilte DER Touristik nicht mit. Urlaub in Asien und der Karibik koste im Schnitt so viel wie im Vorsommer. Reisende im südlichen Afrika und in Nordamerika profitierten dagegen von «günstigen Preisen».

Neu ist eine Kooperation mit Aida Cruises: So können ausgewählte Kreuzfahrten mit Badeurlaub oder Dertour-Rundreisen verbunden werden. Die Schiffsreisen lassen sich auch durch ein Vor-Ort-Programm in der jeweiligen Stadt zu flexiblen Bausteinreisen verbinden. In den Reisebüros liegt ein Sonderkatalog mit 175 Reisepaketen mit acht Aida-Schiffen aus.

von dpa

15.Nov.2016