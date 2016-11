Alternative zu Trubel : Romantischer Advent-Markt auf Königstein

1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 1

Zum 21. Mal inszeniert die Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz ihr «Wintermärchen» im Advent. Fernab vom städtischen Vorweihnachtstrubel entführt der Markt auf dem berühmten Felsplateau des Elbsandsteingebirges die Besucher in längst vergangene Zeiten.

An den vier Wochenenden bis Weihnachten klirrt der Schmiedehammer, das Holz knackt im Feuer und in großen Kupferkesseln dampft Wildsuppe, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Eröffnet wird das historische Spektakel am 26. November mit dem Anschnitt eines über zehn Meter langen Riesenstollens.

Das Wintermärchen sei ein Fest des Handgemachten, des Authentischen, des Regionalen, hieß es. Händler und Handwerker sind historisch gekleidet. Gaukler, Musikanten, Puppenspieler und Geschichtenerzähler unterhalten Besucher, gekocht wird über offenen Feuern. «Das Karussell ist handbetrieben und sogar die Tiere im Weihnachtsstall sind echt», sagte Festungschefin Angelika Taube. Für russisches Flair sorgen unter anderem östliche Folklore und eine Banja, die traditionelle Schwitzstube unter Zeltplanen.

Die Kasematten unter der Erde werden von etwa 170 Herrnhuter Sternen illuminiert. Ein mit 2,50 Meter Durchmesser größte Exemplar weist den Weg zur Festung.

von dpa

erstellt am 16.Nov.2016 | 11:48 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen