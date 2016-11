Veranstaltungstipps im Advent : Pitztaler Bergadvent und neues Kultur-Kraftwerk in Dresden

1 von 1 Foto: Arno Burgi 1 von 1

Pitztaler Bergadvent: Ein Dorf wird zum Adventskalender

Im Pitzal in Tirol wird ein kleines Dorf im Dezember zu einem großen Adventskalender: In Plangeross in 1600 Metern Höhe öffnet zum Pitztaler Bergadvent jeden Abend ein anderes Haus seine Fenster und bewirtet Gäste mit heimischen Spezialitäten, teilt der Tourismusverband mit. Von Räucherspeck über Strudel bis zum Glühwein ist alles dabei. Die Bewirtung beginnt an jedem Abend um 20.30 Uhr. Informationen gibt es unter Tel.: 0043/664/4153159.

Kraftwerk Mitte in Dresden geht an den Start

Das neue Kulturzentrum Kraftwerk Mitte in Dresden startet am 16. Dezember in die erste Saison: Zwei Eröffnungspremieren der Staatsoperette Dresden («Orpheus in der Unterwelt» und «Wonderful Town») sind angesetzt. 2017 beginnt der regelmäßige Spielbetrieb, das Theater Junge Generation (TJG) Dresden zieht dann in die neuen Räume ein. Das Kinder- und Jugendtheater plant in der ersten Spielzeit insgesamt elf Premieren im Kraftwerk Mitte im Zentrum der sächsischen Hauptstadt. Auskunft erhalten Interessierte unter Tel.: 0351/8608885.

Advent bei Theodor Storm in Husum

Besucher der Stadt Husum können die Weihnachtszeit auf den Spuren von Theodor Storm erleben. Nachmittags eine Lesung bei Kaffee und Kuchen, ein Spaziergang mit Besuch des Storms-Hauses und abends ein Punsch-Empfang: Dieses Programm wird an zwei Samstagen im Advent (3. und 10. Dezember) jeweils von 15.30 bis 22.00 Uhr geboten. Die Teilnahme kostet 66,90 Euro. Der Schriftsteller Theodor Storm (1817-1888, «Der Schimmelreiter») stammte aus Husum, wo auch ein Weihnachtsmarkt samt historischem Weihnachtsladen in die Innenstadt lockt. Literaturfreunde können sich unter Tel.: 04841/89870 informieren.

von dpa

erstellt am 10.Nov.2016 | 05:00 Uhr