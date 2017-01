«Märchenlandschaft» : Gute Bedingungen für Wintersport im Harz

1 von 1 Foto: Holger Hollemann 1 von 1

Knackig kalt, Schnee und Sonne - die Bedingungen für Wintersportler im Harz sind ideal. «Es ist einiges los hier, wenn das Wetter wirklich so bleibt wie vorhergesagt, rechnen wir am Wochenende mit einem noch größeren Andrang» , so eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes.

Insgesamt 28 von 52 Pisten im Harz seien für Skifahrer geöffnet, 241 der insgesamt 708 Kilometer langen Loipen sind für Langlaufski gespurt. «Und da, wo die Pisten für Ski-Alpin entsprechend vorbereitet und geöffnet worden sind, sind auf die Lifte auch in Betrieb», sagte sie.

Für Rodelfans gibt es im Harz ferner drei Lifte. Auch Wanderfreunde kamen zum Saisonstart den Angaben zufolge auf ihre Kosten. Allein in Schierke am Brocken gab es bei Minus 17 Grad etwa 18 Zentimeter Neuschnee, bei strahlendem Sonnenschein. «Die Landschaft gleicht einem Wintermärchen», sagte eine Sprecherin. Der Andrang vor allem von Langläufern und Wanderern sei groß. «Alle wollen in den Schnee». Selbst der Brocken hüllte sich nicht wie üblich in Nebel. Auf dem 1141 Meter hohen Berg war den Angaben zufolge ein Blick in die Ferne von bis zu 180 Kilometern möglich.

