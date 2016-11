Winterurlaub : Gebrauchte Ski für Kinder dürfen nicht zu alt sein

Wer mit der ganzen Familie in den Skiurlaub starten will, greift oft schon für die Ausrüstung tief in die Tasche. Second-Hand-Ski können für den Nachwuchs sinnvoll sein, wenn man beim Kauf einige wichtige Dinge beachtet.