Reisen im Frühjahr : Events für Urlauber: Ballontage und Lichtkunst-Festival

Achensee lädt zu winterlichen Ballonfahrten ein

Im Heißluftballon über die verschneiten Berge fliegen: Das können Besucher der Internationalen Achensee Ballontage vom 5. bis 12. März. Täglich gibt es dann in Achenkirch bis zu zwei Flüge in den Winterhimmel. Das Ticket kostet 250 Euro pro Person, teilt der Tourismusverband Achsensee mit. Die Passagiere können auch beim Auf- und Abbau der Ballons dabei sein. Infos gibt es unter Tel.: 0043/5246/53000 oder E-Mail: info@achensee.com .

Lichtkunst-Festival lockt nach Baltimore

Am Inner Harbor im Zentrum von Baltimore gibt es vom 31. März bis 8. April 22 Lichtkunstwerke zu sehen. Sie sind Teil des Festivals «Light City Baltimore» . Auch in acht weiteren Stadtteilen werden Installationen aufgebaut sein, wie die Tourismusvertretung Capital Region mitteilt. Diverse Konzerte und Performances sind geplant. Baltimore im Bundesstaat Maryland liegt nordöstlich von Washington D.C..

Außergewöhnliche Springfluten beobachten in der Bretagne

Im Frühjahr erleben Bretagne-Urlauber in Saint-Malo mehrfach Springfluten. Am 11. und 12. Februar, am 1. März und zwischen dem 28. und 31. März drängt das Wasser des Atlantiks zur Flut besonders stark Richtung Küste. An den Altstadt-Kaimauern sind die Wellen drei bis vier Meter hoch, teilt der Tourismusverband der Bretagne mit. Springfluten entstehen durch starke Gezeitenkräfte bei Neu- und Vollmond. Die Springfluten im Frühjahr vor Saint-Melo sollen laut Tourismusverband die größten in Europa sein.

von dpa

erstellt am 07.Feb.2017 | 05:15 Uhr

