«Grüne Hauptstadt Europas» : Essen will mehr Bienen in der Stadt haben

1 von 1 Foto: Klaus-Dietmar Gabbert 1 von 1

Essen ist 2017 «Grüne Hauptstadt Europas» und plantdazu mehr als 300 Aktionen - gleich mehrere dieser Projekte befassensich mit dem Thema «Bienen in der Stadt». Ein Ziel: mehr Imker, mehrVölker - vor allem in den Stadtteilen, in denen bislang nicht soviele Bienen leben.

Imker können einen «Stadtteilhonig» verkaufen.Der Verein «2010 Königinnen für das Ruhrgebiet» will Baumhöhlen alsLebensraum für wildlebende Honigbienen errichten. Unter dem Motto«Fläche sucht Imker» sollen Jung- und Hobbyimker ehemaligeBergbaustandorte als Bienenstellplätze entdecken. Bienen sollen aucheinen Grüne-Hauptstadt-Honig erzeugen.

Eröffnet wird das Programm am 21. Januar mit einem Bürgerfest imStadtpark «Gruga». Mit dem Titel «Grüne Hauptstadt» würdigt dieEuropäische Kommission seit 2010 jährlich eine Stadt in Europa, diesich vorbildlich für die Verbesserung der städtischen Umwelteinsetzt. Essen ist die erste ehemalige Montanindustrie-Stadt, dieden Titel bekommt.

Bienen in der Grünen Hauptstadt

von dpa

erstellt am 30.Dez.2016 | 05:10 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen