Veranstaltungstipps : Disneyland Paris und Familienskifest in der Steiermark

1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Neue Shows zum Disneyland-Jubiläum

Das Disneyland Paris feiert im Jahr 2017 sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gibt es vom 26. März an zwei neue tägliche Shows, teilen die Freizeitparkbetreiber mit. Eine Aufführung dreht sich um Micky Maus und seine Freunde. Die zweite Show präsentiert Prinzen und Prinzessinen aus der Disney-Welt. Außerdem soll der aktuell geschlossene 3D-Simulator Star Tours wiedereröffnet werden.

Steirische Skigebiete feiern ein Familienfest

Fast 40 Skigebiete in der Steiermark feiern am 17. Dezember mit dem Familienskifest gemeinsam den Saisonstart. Kinder bis 15 Jahre zahlen an dem Tag für Ski- und Loipenpässe die Hälfte des Normalpreises, teilt die Steirische Tourismusbehörde mit. Verleih von Material und Kurse sind ebenfalls 50 Prozent günstiger, wenn auch nur nach Voranmeldung. Auch abseits der Pisten gibt es einiges zu erleben: von Schatzsuchen über Pferdeschlittenfahrten bis zu Kinderdiscos. Beteiligt sind unter anderem die Skigebiete Turracher Höhe und Schladming-Dachstein.

Premiere für Biermesse in Bamberg

Das Bierbrauen hat in Bamberg eine lange Tradition. Nun gibt es erstmals eine Biermesse in der Stadt in Franken: Die proBier findet am 18. und 19. November in der örtlichen Konzert- und Kongresshalle statt, teilt Franken Tourismus mit. Weil sich alles ums Bier dreht und auch kräftig probiert werden kann, ist der Zutritt zur Messe erst ab 18 Jahre erlaubt. Ein Tagesticket kostet neun Euro.

Disneyland

Familienskifest

Biermesse

von dpa

erstellt am 20.Okt.2016 | 10:06 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen