Erfindung der «Laufmaschine» : Baden-Württemberg feiert kommendes Jahr 200 Jahre Fahrrad

Baden-Württemberg steht 2017 ganz im Zeichen des 200. Geburtstags des Fahrrads. Es solle gezeigt werden, dass das Land nicht nur das Auto, sondern gleichfalls das Rad erfunden habe, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Es sind zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen geplant. So wird bereits am 11. November in Mannheim eine Ausstellung zu dem Thema eröffnet. Der badische Forstmeister Karl von Drais (1785-1851) gilt als Erfinder des Zweirads. Er baute 1817 in Mannheim eine hölzerne, von ihm selbst so genannte «Laufmaschine», die später auch Draisine hieß. Geboren wurde Drais aber in Karlsruhe.

Unter anderem wird das Fahrrad auch bei den Heimattagen in Karlsruhe und bei der Stallwächterparty in Berlin thematisiert. Hermann hatte sich in der Vergangenheit immer für eine Radhelmpflicht stark gemacht.

von dpa

erstellt am 07.Nov.2016 | 05:00 Uhr

