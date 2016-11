Eine durchfeierte Nacht hinterlässt Spuren: Erkennen lässt sich der Schlafmangel vor allem an dunkeln Augenringen. Doch mit einem Trick kann man den Makel beheben. : Kühle Löffel helfen gegen Augenringe

1 von 1 Foto: Jens_Schierenbeck 1 von 1

Ganz einfach: Löffel am Vorabend ins Eisfach packen und am Morgen kurz auf die Augen legen. Darauf weist Make-up-Experte Peter Schmidinger vom VKE-Kosmetikverband in Berlin hin. Das sei ein «altes Hausfrauen-Rezept», das helfen könne - zumindest in Maßen.

von dpa

erstellt am 29.Nov.2016 | 05:00 Uhr