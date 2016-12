So geht`s : Keine Zeit verlieren am Flughafen

1 von 1 Foto: Christin Klose 1 von 1

Es dauert und dauert – die Schlange bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen ist oft lang. Das nervt nicht nur, da ist auch die Angst, den Flug zu verpassen. Beschleunigen können Reisende die Kontrolle nicht wirklich, denn die Sicherheitsbeamten müssen alles gründlich überprüfen. Aber Reisende können zumindest dazu beitragen, dass es nicht länger dauert als notwendig. Christian Engel vom Flughafen Frankfurt hat einige Tipps:

„Man kann sich schon überlegen, ob man wirklich einen Gürtel tragen muss“, sagt Engel. Schließlich müssen Fluggäste ihn wegen der Metallschnalle abmachen, bevor sie durch die Kontrolle gehen.

Im Handgepäck transportierte Flüssigkeitsbehälter dürfen nicht größer als 100 Milliliter sein. Sie müssen in einem durchsichtigen und wiederverschließbaren Plastikbeutel verpackt werden, der maximal einen Liter fassen darf. „Viele denken bei Flüssigkeiten immer nur an Kosmetik“, sagt Engel. Doch auch Mitbringsel wie etwa ein Glas Honig zählen als Flüssigkeit. Ist das größer als 100 Milliliter, gehört es nicht ins Handgepäck.

Reisende sollten ihre technischen Geräte wie Telefone oder Laptops separat aufs Band legen. „Wichtig ist, die Geräte nicht übereinander zu stapeln, sondern nebeneinander zu legen“, sagt Engel.

Am besten packen Reisende ihren Rucksack oder ihre Tasche so, dass Flüssigkeiten und technische Geräte oben sind. „Viel Zeit geht verloren, wenn man das erst raussuchen muss und nicht griffbereit hat.“ Und die Gefahr, im Durcheinander etwas liegen zu lassen, ist auch größer.

Einige Gegenstände sind im Handgepäck nicht erlaubt, mögen sie auch noch so harmlos erscheinen. „Wer im Kosmetikbeutel auch eine Nagelfeile hat, kann die nicht mit in den Flieger nehmen“, so Engel. Auch Spielzeugpistolen verursachen Probleme.

Etwas Zeit spart es auch, Kleinteile wie Schlüssel oder Kleingeld einfach in Mänteln oder Jacken zu belassen, wie der Flughafen rät. Diese werden bei der Kontrolle geröntgt.

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 28.Dez.2016 | 09:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen