Weihnachten steht vor der Tür : Geschenke für die Enkel mit den Eltern abklären

Zu Weihnachten wollen viele Großeltern ihren Enkeln etwas ganz Besonderes schenken. Damit die Überraschung beim Kind auch gut ankommt, besprechen Großeltern ihre Idee am besten mit den Eltern, rät Ursula Lenz von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen.

«Die Kinder sind heute weiter als Kinder vor 50, 60 Jahren in dem entsprechenden Alter und haben oft andere Wünsche,» sagt Lenz. Nichtsdestotrotz sollten sich Großeltern ihre eigenen Gedanken machen und die Eltern nicht einfach nach einer Idee fragen. Besonders geeignet seien gemeinsame Unternehmungen, findet Lenz. Das sollte etwas sein, das den Enkeln, aber auch den Großeltern Spaß macht. Am besten macht man gleich ein festes Datum aus, an dem das Geschenk eingelöst wird. «Das fördert die Vorfreude, und man läuft nicht Gefahr, dass immer etwas dazwischenkommt.»

erstellt am 18.Nov.2016 | 05:00 Uhr

