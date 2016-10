Was steckt drin : Walnüsse stärken das Immunsystem mit guten Fetten

1 von 1 Foto: Kai Remmers 1 von 1

Walnüsse sind ein kalorienreicher Snack, enthalten dafür aber viele gesunde Fettsäuren: 41 Gramm mehrfach, rund 10 Gramm einfach ungesättigte und fast 7 Gramm gesättigte Fettsäuren stecken in 100 Gramm Nuss.

Außerdem enthalten die Nüsse reichlich Alpha-Linolensäure - eine Omega-3-Fettsäure, die sich positiv auf den Cholesterinspiegel auswirkt. Neben dem hohen Fettgehalt enthält die Walnuss auch noch viel Eiweiß, erläutert der Verbraucherinformationsdienst aid. Besonders hervorzuheben ist aber auch der hohe Zinkgehalt, der wichtig für das Immunsystem ist.

Wer getrocknete ganze Nüsse kaufen will, sollte sich die Schale gut anschauen. Eine unverletzte Hülle ist ein Zeichen für gute Qualität. An einem kühlen, dunklen Lagerplatz sind Walnüsse in der Schale monatelang haltbar, solange sie ausreichend Luft bekommen.

