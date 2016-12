Ranking : YouTube blickt zurück: Die angesagtesten Clips 2016

1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

Die britische Sängerin Adele hat es mit Singen im Auto zum meistgesehenen YouTube-Video des Jahres gebracht. Mit mehr als 135 Millionen Abrufen führt der Clip aus der TV-Reihe «Carpool Karaoke» die Rangliste der Google-Videoplattform für 2016 an.

YouTube veröffentlichte Rankings zu den beliebtesten Inhalten. Ein Jahresrückblicks-Video mit mehr als 200 YouTube-Stars aus aller Welt fasst zudem Trends von «Pokemon Go» über «Game of Thrones» bis zu den «Carpool-Karaoke»-Videos zusammen.

Der britische Moderator James Corden erfreut sich mit seinen Karaoke-Filmchen im Internet großer Beliebtheit, in denen er mit Promis wie Adele, Justin Bieber oder First Lady Michelle Obama im Auto sitzt und Gesangsduette singt.

Auch in den Top 5: «Was ist in der Rassel einer Klapperschlange?» oder der Auftritt einer 12-jährigen Ukulelespielerin bei einer amerikanischen Castingshow. In Deutschland wurde der YouTuber Julien Bam am häufigsten angesehen. Seine Parodie des Songs «Everyday Saturday» von ApoRed erreichte knapp 17 Millionen Klicks. Er erreichte auch zweit weitere Plätze in den Top 5. Außerdem dabei: Der Song «Erdowie, Erdowo, Erdogan» der NDR-Satirsendung «extra 3» und der «#Verafake» von Jan Böhmermann in ZDFs Neo Magazin Royale. Rag'n'Bone Mans Song «Human» erreichte mit 39 Millionen Aufrufen Platz eins der Top-Musikvideos in Deutschland.

12-jährige Ukulelespielerin - Video

Adele Carpool Karoke - Video

What's inside a Rattlesnake Rattle? - Video

Fifth Harmony - Work from Home - Video

YouTube Creator Blog Beitrag

Julien Bam - Everyday Saturday - Video

Erdowie, Erdowo, Erdogan - Video

Neo Magazin Royale - #Verfake - Video

Rag'n'Bone Man - Human - Video

von dpa

erstellt am 08.Dez.2016 | 17:02 Uhr

