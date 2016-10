Originale erkennen : Oftmals gefälschte Apple-Ladekabel im Onlinehandel

1 von 1 Foto: Andrea Warnecke 1 von 1

Günstige Kabel zum Laden und Synchronisieren von iOS-Geräten gibt es im Netz zuhauf. Im Vergleich zur Originalware vom Hersteller spart man schnell 20 Euro ein. Doch viele dieser günstigen Produkte sind entweder gefälscht oder verwenden nicht zertifizierte Bauteile.

Originalware und zertifizierte Kabel von Drittherstellern erkennt man laut Apple an einigen Merkmalen:

Aufdruck und Seriennummer

Originalkabel mit USB-Anschluss auf der einen und Lightning-Anschluss auf der anderen Seite tragen etwa 18 Zentimeter vom USB-Anschluss entfernt einen Aufdruck «Designed by Apple in California Assembled in China, Vietnam oder Brasileira» gefolgt von einer zwölfstelligen Seriennummer.

Kontakte und Abmessungen

Kontakte der Lightningstecker sind aus einem Stück und bündig mit dem umgebenden Material. Die Kunststoffumhüllung hinter dem Stecker hat eine Abmessung von 12 zu 7,7 Millimetern. Der Steckkontakt selber ist von graumetallischer Farbe. Unebene Oberflächen, abweichende Abmessungen und andersfarbige Stecker sind Hinweise auf Nachbauten.

Gravur und Siegel

Originale Stecker und Adapter haben klar erkennbare Lasergravuren. Auf zertifizierten Kabeln von Drittherstellern ist das «Made for iPhone/iPod/iPad»-Logo aufgedruckt.

Hinweise zu gefälschten Produkten

von dpa

erstellt am 28.Okt.2016 | 05:00 Uhr

