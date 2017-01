Tickets online kaufen : Nie mehr Schlangestehen?

1 von 1 1 von 1

„Es war ein schönes Gefühl, einfach an den anstehenden Personen vorbei in den Lift zu steigen“, schreibt eine Nutzerin auf der Webseite von Get Your Guide über ihren Besuch auf dem Berliner Fernsehturm. Das Ticket hatte die Frau schon vorher über die Online-Plattform gekauft, mit Angabe des Datums und der geplanten Uhrzeit. So erhielt sie bevorzugten Einlass. Das Anstehen an der Tageskasse und langes Warten vor den Fahrstühlen entfielen.

Online-Tickets für Sehenswürdigkeiten und Ausflüge lassen sich heute bequem online buchen. Get Your Guide, Tripadvisor und Expedia sind die größten Anbieter und arbeiten mit Museen, Ausflugszielen und Touranbietern zusammen.

Auf den Portalen finden sich verschiedene Urlaubsaktivitäten: Museumsbesuche, Besichtigungen bedeutender Sehenswürdigkeiten, Touren zu Fuß, auf dem Segway oder per Bus.

Die Angebote bieten für den Urlauber einige Vorteile. Die Reise wird planbarer, da online gebucht und gezahlt werden kann. Das Anstehen vor einer Sehenswürdigkeit fällt weg, in früheren Zeiten ein echter Zeitfresser. Vom Ticketkauf bis zum Betreten des Fahrstuhls können zum Beispiel am Eiffelturm zwischen einer und fünf Stunden vergehen, je nach Wetter und Saison. Das Ticket schon zu haben, lohnt vor allem in den Ferien und am Wochenende.

Zahlt der Reisende für die Zeitersparnis drauf? Im Prinzip nicht. Get Your Guide wirbt mit den besten Preisen. Ein Besucher zahlt also auf dem Portal nie mehr als an der Tageskasse oder beim Tour-anbieter direkt.

Ein Preisvergleich ist dennoch empfehlenswert, denn auf den Online-Buchungsseiten können Zusatzleistungen enthalten sein. Ein Vorteil der Portale: Nutzer finden womöglich Angebote, auf die sie vor Ort nie gestoßen wären. „Ein Beispiel dafür ist Siviwe Mbinda, Gründer der Vamos Township Tours in Kapstadt. Zufriedene Gäste seiner Tour haben ihn auf Tripadvisor weiterempfohlen.

„Inzwischen erhält er 80 Prozent seiner Kunden über diesen Eintrag“, berichtet Dermot Halpin, der bei Tripadvisor das Segment der Attraktionen verantwortet.

Ob man immer auf die Empfehlungen der anderen Nutzer vertrauen kann, ist zwar offen. Für einfache Eintrittstickets ist das aber ohnehin egal.

„Eine immer größere Rolle dürfte in Zukunft die stetig wachsende Verbreitung mobiler Endgeräte und passender Apps spielen, über die sich auch von unterwegs schnell und einfach buchen lässt“, sagt Iris Gleicke, Tourismusbeauftragte im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Hinzu kommt, dass Wlan auf Reisen an immer mehr Orten kostenlos verfügbar ist. Nicht nur in Hotels, sondern vielerorts bereits flächendeckend im City-Bereich.

Insgesamt werden jedoch bisher nur 20 Prozent aller Tickets für die Attraktion online vertrieben. Das zeigt, welches Entwicklungspotential der Markt hat. Und wie viele Menschen sich im Urlaub immer noch in lange Warteschlangen stellen.

