Kopfhörer und Kamera : Neues aus der Technikwelt: VR-Sound und 360-Grad-Fotos

Der RIG 4VR von Plantronics richtet sich an Besitzer der Playstation VR. Der neue Gaming-Kopfhörer ist für Sonys Virtual-Reality-Brille konzipiert. Das Design des Headsets soll den Sitz der VR-Brille nicht beeinträchtigen. Die Ohrmuscheln des RIG 4VR sind belüftet. Damit hört der Nutzer etwa Geräusche aus seiner Umgebung. Das Mikrofon bietet aktive Geräuschunterdrückung und ist abnehmbar. Der RIG 4VR funktioniert auch mit anderen Konsolen sowie an Computern und Smartphones. Er kostet 70 Euro.

Kompakte Kamera für 360-Grad-Aufnahmen von Ricoh

Ricohs neue 360-Grad-Kamera ist ein Leichtgewicht: Die Theta SC wiegt nur 102 Gramm und hat mit 13 Zentimetern Länge eine handliche Größe. Der acht Gigabyte große interne Speicher soll Platz für 1600 Bilder in hoher Auflösung (14 Megapixel) und für 63 Minuten Videos in FullHD (1920 zu 1080 Pixel) bieten. 360-Grad-Aufnahmen stellen die Umgebung um den Fotografen herum in einer Art Kugelpanorama dar. Die Theta SC soll Mitte November auf den Markt kommen und 300 Euro kosten.

Neuer Gaming-Kopfhörer von Sennheiser

Sennheiser bringt ein neues Headset für anspruchsvolle Spieler auf den Markt. Die schalldichten Ohrpolster des GSP 350 dämpfen störende Außengeräusche ab. Der Equalizer im Inneren bietet vier Einstellungsmodi, darunter eSports und Musik. Über eine Bedienleiste können Nutzer mit einem Klick von Dolby Surround Sound auf Stereo umschalten. Das Mikrofon hat aktive Geräuschunterdrückung. Standardmäßig hat der GSP 350 ein Kabel zur Verbindung mit PCs dabei. Wer den Kopfhörer mit Mac-Rechnern, Spielekonsolen sowie Tablets und Smartphones verkabeln will, muss das entsprechende Stereokabel extra kaufen. Die Dolby Surround 7.1 Software funktioniert nur auf PCs. Der 140 Euro teure GSP 350 ist ab November erhältlich.

von dpa

erstellt am 24.Okt.2016 | 06:37 Uhr

