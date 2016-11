App der Woche : Mediathek für unterwegs

1 von 1 Foto: Play Store 1 von 1

TV-Sendungen unterwegs auf dem Mobilgerät anschauen: Dafür bietet die App dai-lyme TV eine simple Lösung. Das kostenlose Programm lädt die Sendungen der Wahl herunter, sobald Smartphone oder Tablet über ein Wlan mit dem Internet verbunden sind. So schonen Nutzer ihr monatliches Datenvolumen.

Bei dailyme TV stehen hunderte Sendungen von verschiedenen Fernsehsendern zur Wahl, aber auch Videos von Online-Portalen. Viele Sendungen sind aktuell, einige schon mehrere Jahre alt. Gibt es von favorisierten Sendungen eine neue Folge, lädt die App sie im Wlan automatisch herunter.

Was Anwender beachten sollten: Die dailyme TV-App misst anonymisiert das Nutzerverhalten, was Anwender in den Einstellungen verbieten können.

Sendungen sind meist nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Die App finanziert sich über Werbung und In-App-Verkäufe.