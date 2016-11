Teuer gleich besser : Kopfhörer mit aktiver Geräuschdämmung

1 von 1 Foto: Robert Schlesinger 1 von 1

Laute Baustellen, Kindergeschrei und Autolärm: Umgebungslärm kann das größte Hörvergnügen vermiesen. Kopfhörer mit aktiver Geräuschfilterung, Active Noise Cancelling (ANC) genannt, versprechen Musikgenuss ohne Nebengeräusche.

Wer wirklich ungestört Musik hören will, muss beim Kauf allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen. Das hat die Computerzeitschrift «c't» (Ausgabe 25/2016) bei einem Test von zehn Geräten mit Preisen von 40 bis 400 Euro herausgefunden. Neben dem Ergebnis der Geräuschdämmung flossen Faktoren wie der Klang und der Tragekomfort in die Bewertung mit ein.

Bei Kopfhörern mit ANC nehmen integrierte Mikrofone die Außengeräusche auf und versuchen, diese mit gezieltem Gegenschall zu neutralisieren. Das klappte im Test bei den verschiedenen Modellen unterschiedlich gut. Tiefe und hohe Frequenzen konnten zum Beispiel nur die besten und teuersten Testkandidaten zuverlässig ausblenden. Bei einigen Kopfhörern wurden störende Geräusche durch das selektive Filtern sogar besonders hervorgehoben. Unangenehme Zwischentöne fielen den Testern auch beim schnellen Einfahren von Zügen in einen Tunnel auf.

Die Bewertung «sehr gut» in allen Kategorien erhielt der Sennheiser PXC 550 Wireless (circa 400 Euro). Mit zweimal «sehr gut» und einmal «gut» folgt der MDR-1000X von Sony (400 Euro). Der Bose QuietComfort 35 (300 Euro) liegt mit sehr gutem Tragekomfort, aber nur zufriedenstellendem Klang auf Platz drei.

von dpa

erstellt am 30.Nov.2016 | 05:00 Uhr

