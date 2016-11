Phablet Mate 9 : Huawei präsentiert Smartphone mit starker CPU

1 von 1 Foto: Huawei 1 von 1

Huawei hat sein neues Oberklasse-Smartphone Mate 9 vorgestellt. Das Phablet mit 5,9 Zoll großem Full-HD-Display (IPS) soll mit der vom Hersteller selbst entwickelten Achtkern-CPU Kirin 960 besonders leistungsstark sein.

Außerdem bietet das Gerät eine Weiterentwicklung der bereits im Modell P9 eingesetzten Leica-Dualkamera. Sie besteht aus einer Farb- und einer Schwarzweiß-Kamera mit 12 beziehungsweise 20 Megapixeln, verfügt über einen verbesserten Hybrid-Autofokus und nimmt nun 4K-Videos auf.

Der 4000 Milliamperestunden starke Akku soll im Schnellladeverfahren in einer halben Stunde so voll sein, dass er einen Tag durchhält. Eine Komplettladung dauert anderthalb Stunden. In seinem knapp acht Millimeter dünnen Metallgehäuse bringt das Telefon 190 Gramm auf die Waage. Der Arbeitsspeicher (RAM) ist 4 Gigabyte (GB) groß, die 64 GB Massenspeicher sind außer bei der Dual-SIM-Modellversion erweiterbar.

Das LTE-Smartphone verbindet sich per ac-WLAN, Bluetooth 4.2, NFC oder über eine Typ-C-USB-Buchse. Der Fingerabdrucksensor kann auch zur Navigation und Steuerung des Android-7-Betriebssystems genutzt werden.

Das Mate 9 ist von Mitte November an in Grau und Silber für 900 Euro zu haben. Ende Dezember kommt außerdem eine 5,5-Zoll-AMOLED-Version von Porsche Design mit abgerundeten Displayrändern für 1400 Euro auf den Markt.

