Alte Bekannte, neue Ideen : Die besten Apps der Woche

Wer sich Tag für Tag von kreativen Gedanken inspirieren lassen will, greift am besten zum «Flow Kalender 2017». Die App bringt täglich neue Zitate und sichert sich so einen Platz in den Top Ten der beliebtesten Apps.

Für iPad-Nutzer dürfte besonders «App für WhatsApp» interessant sein - so können Gespräche über den beliebten mobilen Messenger nun endlich auch nun auch auf dem größeren Bildschirm weitergeführt werden.

Das iPad lässt sich jedoch auch zum Aufzeichnen privater Informationen nutzen. Die passende App lautet «GoodNotes 4» und vereint einen vollwertigen Ersatz für das Papier-Notizbuch mit einer Funktion zum Erstellen von PDFs.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,99 2 Threema Threema GmbH 2,99 3 Enlight Lightricks Ltd. 3,99 4 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 5 7 Min Workout - 7-Minuten-Trainingseinheit Fitness Guide Inc 2,99 6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 7 MONOPOLY Game Electronic Arts 0,99 8 Sparkasse+ Alle Finanzen mobil im Griff Star Finanz GmbH 0,99 9 flow Kalender 2017 - Zitate und Inspiration G+J Digital Products GmbH 1,99 10 Zum Messen bewegen - Fliegender Zollstock ALEXEY BRILEV 0,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 2 Hill Climb Racing 2 Fingersoft kostenlos 3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 4 Goat Simulator Coffee Stain Studios AB kostenlos 5 YouTube - Videos, Clips & Musik ansehen und teilen Google, Inc. kostenlos 6 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 7 Messenger Facebook, Inc. kostenlos 8 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 9 Facebook Facebook, Inc. kostenlos 10 Pinterest Pinterest kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 App for WhatsApp Bastian Roessler 1,99 2 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 3 GoodNotes 4 - Notizen & PDF Time Base Technology Limited 7,99 4 Rolf Zuckowski - In der Weihnachtsbäckerei U-Apps 0,99 5 Star Wars: Knights of the Old Republic Aspyr Media, Inc. 2,99 6 The Room Fireproof Games 0,99 7 Samorost 3 Amanita Design 4,99 8 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 5,99 9 Scanner für mich - PDF-Scanner für Dokumente Apalon Apps 4,99 10 Amaziograph Marina Staykova 0,99

Meistgeladene iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 2 Hill Climb Racing 2 Fingersoft kostenlos 3 iPad App für WhatsApp - Kostenlos filipe ferreira kostenlos 4 Goat Simulator Coffee Stain Studios AB kostenlos 5 YouTube - Videos, Clips & Musik ansehen und teilen Google, Inc. kostenlos 6 Amazon Prime Video Deutschland LOVEFiLM kostenlos 7 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 8 Pinterest Pinterest kostenlos 9 Amazon Amazon kostenlos 10 Amazon Music AMZN Mobile LLC kostenlos

von dpa

erstellt am 21.Dez.2016 | 15:41 Uhr