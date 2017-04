Netflix, Amazon Prime, Maxdome : Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

Unser Partner isnotTV stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor. Weiter unten können Sie selbst Ihre Meinung abgeben, Trailer anschauen und mehr zu den beliebtesten Streaming-Neulingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Netflix präsentiert uns an diesem Wochenende einige exklusive Film- und Serien-Starts. “Sand Castle” erzählt die packende Geschichte des Irak-Soldaten Matt Ocre (Nicholas Hoult) und in “Tramps” verlieben sich zwei Fremde bei der Aushandlung eines zwielichtigen Deals. Die Serie “Girlboss” folgt Sophia Amoruso (Britt Robertson) bei ihrem selbst erkämpften Aufstieg in der Modebranche. In “Bildschöne Welt” tauchen Fotografen in die faszinierende Natur entlegener Orte ein und “Hot Girls Wanted: Turned On” verschafft Einblicke hinter die Kulissen der Amateur-Pornografie. In einer neuen Staffel “Fargo” kommt es zu weiteren Mordfällen im eisigen Minnesota.

Matt Ocre (Nicholas Hoult) dient als US-Soldat und Scharfschütze im Irak-Krieg. Während seines 2-jährigen Einsatzes ist sein primäres Ziel, zusammen mit der Gruppe rund um Anführer Sergeant Baker (Logan Marshall-Green) das Dorf Baqubah zu beschützen und das dortige beschädigte Wassersystem zu reparieren. Der Film basiert auf einem Erfahrungs-Roman von Chris Roessner und wird exklusiv nur auf Netflix veröffentlicht. (Mit Nicholas Hoult, Logan Marshall-Green)

In der romantischen Komödie “Tramps” finden Danny (Callum Turne) und Ellie (Grace Van Patten) durch einen zwielichtigen Deal überraschend zueinander. Eigentlich sollen sie nur die Übergabe einer Aktentasche abwickeln, doch das schlägt fehl. Für die beiden Fremden folgt deshalb eine ereignisreiche Nacht, in der sie sich schließlich näher kommen. “Tramps” ist nach “Gimme the Loot” die zweite romantische Komödie von Adam Leon und startet exklusiv auf Netflix. (Mit Callum Turner, Grace Van Patten)

Querdenkerin Sophia Amoruso (Britt Robertson) bahnt sich den schwierigen Weg zum eigenen Erfolg im Mode-Business. Mit einer Anti-Establishment-Einstellung beginnt Sophia ihre ungeahnte Karriere zunächst mit dem Online-Verkauf von Vintage-Kleidung. Schon bald erhält sie allerdings die Möglichkeit als Modedesignerin zu arbeiten und schafft es mit 27 als Leiterin des eigenen Medienimperiums ganz nach oben. Die New York Times bezeichnet sich als die “Cinderella of Tech”, aber der Erfolg ist mit vielen Problemen verbunden. “Girlboss” basiert auf der gleichnamigen Autobiografie von Sophia Amoruso, ein Bestseller aus dem Jahr 2014. (Mit Britt Robertson, Ellie Reed)

In der Dokuserie “Bildschöne Welt” verschlägt es Fotografen an entlegene Orte der Welt, wo sie atemberaubende Entdeckungen machen. Ihre Bilder lassen die Natur und Kultur der bereisten Länder in völlig neuem Licht erscheinen. Unterwasser-Fotograf Darren Jew, in einem aktiven Vulkan auf Tauchstation geht und Richard l’Anson, der einem Feuerritual im Himalaja beiwohnt sind erst der Anfang.

In der Anthologie-Serie Fargo kommt es in der gleichnamigen Kleinstadt in Minnesota zu einigen kruden Mordfällen. Das Leben des unsicheren Versicherungsvertreters Lester Nygaard (Martin Freeman) wird dadurch völlig auf den Kopf gestellt. Besondere Gefahr geht von dem zwielichtigen Neuling Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) aus, der mit seiner unbeherrschten, gewaltbereiten Art nicht dem idealen Kleinstadt-Bürger entspricht. Die neue Staffel von Fargo behandelt wie ihre Vorgänger ein eigenständiges neues Kapitel. Ihre Folgen werden ab sofort wöchentlich auf Netflix veröffentlicht. (Mit Martin Freeman, Billy Bob Thornton)

In der Doku-Serie “Hot Girls Wanted: Turned On” wirft einen Blick in die Welt der Amateurpornografie, deren Menge durch die Möglichkeiten des Internets geradezu explodiert ist. Der Markt ist hart umkämpft, aber dennoch versuchen junge Frauen, über verschiedene Kanäle wie Dating-Apps und Live-Cam-Shows berühmt zu werden. Schnelles Geld und Erfolg locken, doch die Anerkennung in dieser Branche ist flüchtig. Die Serie basiert auf der Dokumentation “Hot Girls Wanted: Turned On” aus dem Jahr 2015 und feierte dieses Jahr auf dem Sundance Film Festival 2017 Premiere. (Mit Riley Reynolds)

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

“Captain Fantastic” (Viggo Mortensen) kehrt nach vielen Jahren autonomen Lebens in der Wildnis mit seinen sechs Kindern in die moderne Gesellschaft zurück. Außerdem ermittelt LAPD-Agent “Bosch” wieder in Los Angeles, mit nicht immer lauteren Mitteln.

Ben oder besser genannt Captain Fantastic (Viggo Mortensen) versucht in diesem Indie-Drama zusammen mit seinen sechs Kindern den Weg aus der Wildnis in die amerikanische Gesellschaft zurück zu finden. Fernab von der hektischen modernen Welt hat er seine Kinder in den Wäldern des Pacific Northwest aufgezogen, doch nun muss er diesem Leben den Rücken kehren. Für die Kinder ist es der erste Kontakt mit der modernen Welt, die sie vor große Probleme stellt. (Mit Viggo Mortensen, Samantha Isler)

Titelfigur Hieronymus “Harry” Bosch (Titus Welliver) arbeitet als Ermittler des Los Angeles Police Department bei der Aufklärung von Mordfällen. Wegen seiner düsteren Vergangenheit als Kriegsveteran führt er seine Arbeit jedoch nicht wie die meisten Polizisten durch. Dadurch halst er sich unter anderem eine Zivilklage auf, doch seine Hartnäckigkeit lässt ihn auch die verzwicktesten Fälle lösen. (Mit Titus Welliver, Jamie Hector)

Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Maxdome bringt diese Woche einige brandneue Filme in seinen Store. “Vaiana” bricht in Disneys neuestem Abenteuer zur Rettung ihrer Heimat auf und Jyn Erso entscheidet mit ihrem mutigen Einsatz in “Rogue One” das Schicksal der Galaxie. Magizoologe Newt Scamander bringt in “Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind” auf einer Forschungsreise einiges Chaos nach New York City. “Eine Geschichte von Liebe und Finsternis” zeigt die bewegenden Jugendjahre des israelischen Autors Amos Oz.

Disneys neueste Prinzessin Vaiana sticht in See. Um ihre bedrohte Heimatinsel zu retten, macht sich die mutige Häuptlingstochter zu einer Reise über das große Meer auf, um den Halbgott Maui (gesprochen von Dwayne Johnson) zu suchen. Er hat durch einen lange zurückliegenden Diebstahl den Zerfall der Welt eingeleitet und soll nun seinen Fehler wiedergutmachen. Doch das kann er nur mit Vaianas Hilfe schaffen. (Mit Dwayne Johnson, Auli'i Cravalho)

Während die Welt gespannt auf Star Wars VIII wartet, erzählt Rogue One die packende Vorgeschichte zu Krieg der Sterne: Der Film konzentriert sich auf den Kampf der Rebellen gegen das Imperium vor dem Auftauchen Luke Skywalkers. Welches waghalsige Manöver war nötig, damit Prinzessin Leia in Star Wars IV die Pläne des Todessterns zu den Rebellen bringen konnte? Die riskante Geheimmission des Team Rogue One wird angeführt von der mutigen Jyn Erso (Felicity Jones). (Mit Felicity Jones, Ben Mendelsohn)

Viele Jahre vor Harry Potter macht sich der junge britische Magizoologe Newt Scamander ( Eddie Redmayne ) mit einem Koffer voll magischer Kreaturen in die USA auf. Seine Forschung bildet den Grundstein für das spätere Schulbuch “Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind”. Von den waghalsigen Abenteuern dieser Entdeckungen und dem Chaos, das unter anderem durch Scamanders bizarre magische Geschöpfe in New York City ausbricht, erzählt dieser Film mit einem Drehbuch von J. K. Rowling. (Mit Ezra Miller, Eddie Redmayne)

Der Film zeigt die Jugendjahre des israelischen Schriftstellers Amos Oz (Amir Tessler), der 1947 als kleiner Junge unter anderem Zeuge der Staatsgründung Israels wird. In der Schule eher als Einzelgänger unterwegs, blüht Amos vor allem zu Hause bei seiner Mutter Fania Oz (Natalie Portman) auf. Doch während er als Jugendlicher mehr und mehr den Kontakt zu Gleichaltrigen sucht, zeigen sich bei seiner Mutter erste Anzeichen von Depression. “Eine Geschichte von Liebe und Finsternis” ist Natalie Portmans Regiedebüt und basiert auf den gleichnamigen Memoiren von Amos Oz. (Mit Natalie Portman, Amir Tessler)

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen