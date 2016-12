Das war 2016: Meistgeklicktes : Chewbacca, Toni Kroos und Adele

Facebook: Chewbacca, Chorkonzert und Lombardis Spaziergang

Was haben eine Gewalttat, ein Ständchen eines Gospelchors und ein Trash-TV-Star gemeinsam? Wahrscheinlich nichts, außer dass sie die ersten drei Plätze der Facebook-Live-Charts in Deutschland belegen.

Ein Flashmob in der Hamburger Europapassage sorgte im Netz für überraschend viel Aufsehen und schaffte es mit seiner „Oh Happy“-Einlage auf mehr als vier Millionen Zuschauer an die Spitze, gefolgt von der Übertragung des Senders N24 zum Amoklauf von München.

Dahinter lagen Pietro Lombardi und Sohn Alessio, die zwei Millionen Mal bei einem Herbstspaziergang beobachtet wurden

Die am meisten diskutierten Themen auf der deutschen Facebook-Seite von Januar bis November waren die US-Präsidentschaftswahlen, die Fußball-EM und das Phänomen Pokémon Go. Als nationales Ereignis schaffte es die Kölner Silvesternacht auf Platz vier. Weltweit landete „Chewbacca Mom“ Candace Payne mit 164 Millionen Aufrufen den größten Facebook-Hit.

Youtube: Karaoke mit Adele und Satire über Erdogan

Wenn Adele singt, kreischt und rappt sind hohe Zuschauerzahlen garantiert. Mit ihrem Video zur „Carpool Karaoke“-Reihe von James Corden hat YouTube die britische Sängerin zur Klick-Queen gekrönt: Der Beitrag ist das meist aufgerufene Youtube-Video des Jahres (138 Millionen).

Die meisten Zuschauer in Deutschland zog Youtuber Julien Bam auf seine Seite. 17 Millionen Klicks erreichte er mit seiner Parodie des Songs „Everyday Saturday“ von ApoRed.

Satire stand auch hoch im Kurs: Der viel diskutierte Song „Erdowie, Erdowo, Erdogan“ von „extra 3“ (NDR) und der „#Verafake“ von Jan Böhmermann im „Neo Magazin Royale“ (ZDF) schafften es in die deutschen Top 5.

Instagram: Toni Kroos, Bibi und die Zwillinge

In diesem Jahr war Instagram eine Präsentierwiese deutscher Fußballstars. Sechs der zehn beliebtesten Profile hierzulande gehören deutschen Nationalspielern. Die meisten Fans hat Toni Kroos mit zehn Millionen Followern.

Big honour! Thanks to @kicker for choosing me as "Man of the year 2016". Ein von Toni Kroos (@toni.kr8s) gepostetes Foto am 26. Dez 2016 um 7:25 Uhr

In den Top Ten sind aber auch Social-Media-Star Bibi sowie die Zwillinge Lisa und Lena.

Ein von Lisa and Lena | Germany® (@lisaandlena) gepostetes Foto am 25. Dez 2016 um 8:33 Uhr

Dass Instagram der Wohlfühlkanal unter den sozialen Netzwerken ist, beweisen die deutschen Hashtag-Trends von #love über #instagood bis #happy. Auch die Hipster-Hauptstadt #Berlin zählte dazu - mit dem Alexanderplatz und der East Side Gallery als zwei der beliebtesten Orte im Land.

Twitter: Mit Limonade zum Rekord und herzliche Gefühle

„Limonada“. Mit nur acht Buchstaben schafft es der spanische Youtube-Star El Rubius auf 2,4 Millionen Retweets und Likes – Twitterrekord 2016. Was das Wort zu bedeuten hat? So gut wie nichts. Der Tweet war ein Hinweis auf ein Gewinnspiel unter seinen Fans, die die Nachricht, um mitzumachen, teilen sollten. Das Twitter-Team gratulierte El Rubius mit den Worten: „Wenn das Leben @Rubiu5 Zitronen gibt, macht er den am meisten getweeteten Tweet des Jahres draus.“

When life gives @Rubiu5 lemons, he makes the most Retweeted Tweet of the year. #ThisHappened pic.twitter.com/HtaTy1W5Tg — Twitter (@twitter) 6. Dezember 2016

Platz zwei in den Twitter-Jahrescharts erreicht Ex-One-Direction-Sänger Harry Styles mit seinem eigenen Geburtstags-Tweet: „I don't know about you, but I’m feeling 22“, zitierte er eine Zeile von Taylor Swift – und entzückt damit die Netzgemeinde.

I don't know about you, but I'm feeling 22. — Harry Styles. (@Harry_Styles) 1. Februar 2016

Dahinter folgt eine rührende politische Botschaft der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton nach ihrer Wahlniederlage an alle Mädchen und Frauen: „Zweifelt nie daran, dass ihr wertvoll und stark seid und jede Chance und Möglichkeit in der Welt verdient habt.“

"To all the little girls watching...never doubt that you are valuable and powerful & deserving of every chance & opportunity in the world." — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 9. November 2016

Und wir war die Stimmung auf Twitter? Wäre der durchschnittliche Twitter-Nutzer ein Patient, würden ihn Psychologen wohl als emotional volatil beschreiben: Der tränenlachende Smiley steht ganz oben, gefolgt vom Heulsmiley.

In den Top 10 aber deutet sich ein Trend zum Positiven an: Drei der zehn am meisten verschickten Symbole in Twitter-Nachrichten waren Herzchen. Also doch kein allzu schlechtes Jahr - zumindest was die Smiley angeht.

Das Jahr auf Twitter im Video

von dpa/svz.de

erstellt am 28.Dez.2016 | 21:00 Uhr